 

Астрономы открыли 8 новых миллисекундных пульсаров

28.04.2021, 15:40, Новости дня
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Группа астрономов с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке обнаружила восемь миллисекундных пульсаров, расположенных в плотных скоплениях звезд, известных как «шаровые скопления». Об этом сообщает портал Phys.org.

Миллисекундные пульсары — это нейтронные звезды, самый компактный из известных видов, которые вращаются до 700 раз вокруг своей оси в секунду. Это первое открытие пульсара с использованием антенн MeerKAT, и оно является результатом совместной работы двух международных коллективов, TRAPUM и MeerTIME.

Миллисекундные пульсары представляют собой чрезвычайно компактные звезды, в основном состоящие из нейтронов. Они являются одними из самых малоизученных объектов во Вселенной. Особенность в том, что такие объекты в сотни тысяч раз тяжелее Земли, хотя обладают диаметром около 24 км. Они излучают радиоволны, которые обнаруживаются наблюдателем с Земли при каждом обороте звезды.

«Приятно иметь возможность обнаружить большое количество новых миллисекундных пульсаров в шаровых скоплениях с помощью превосходного телескопа MeerKAT», —заявил профессор Бен Стапперс из Манчестерского университета и соучредитель проекта TRAPUM.



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