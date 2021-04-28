 

Участников незаконных митингов призовут на военные сборы

28.04.2021, 15:18, Разное
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Всех участников несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального, прошедших 21 апреля в более 20 городах страны, принудительно доставят на военные сборы, сообщили в Минобороны.

– Нерационально забивать задержанными временные изоляторы, изначально они предназначены для лиц, совершивших тяжкие правонарушения. В то же время всем им предоставляется возможность отдать долг Родине в ходе военных сборов. Этот опыт будет полезен для всех: и для задержанных, и для государства. Также сомневающиеся лишний раз подумают, стоит ли участвовать в несанкционированных митингах, – заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он добавил, что условия для участников принудительных военных сборов не будут отличаться от тех, которыми пользуются граждане, призванные в стандартном порядке. Их ожидают тёплые казармы, мягкие кровати и типичный распорядок дня военнослужащего. После прохождения курсов военной подготовки их участники смогут по желанию продолжить службу в Вооружённых силах по контракту.

От участия в сборах освободят лиц пенсионного возраста, беременных женщин и инвалидов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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