Дептранс обратился к Ивлеевой из-за регулярных нарушений правил парковки

Столичный дептранс эвакуировал автомобиль Lamborghini телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой за неправильную парковку.

«Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В дептрансе призвали блогера быть более внимательной и соблюдать требования знаков. «Ждем вас на одной из наших спецстоянок», – добавили в ведомстве.

В начале апреля автомобиль Ивлеевой уже эвакуировали на штрафстоянку неправильную парковку, телеведущая оставила машину в районе Москва-Сити, передает «Экспресс газета».

По словам блогера, ее Lamborghini Aventador забрали, потому что она «поднакопила штрафов».

В 2020 году у Ивлеевой за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей.