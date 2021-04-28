 

Дептранс обратился к Ивлеевой из-за регулярных нарушений правил парковки

28.04.2021, 15:12, Новости дня
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Столичный дептранс эвакуировал автомобиль Lamborghini телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой за неправильную парковку.

«Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В дептрансе призвали блогера быть более внимательной и соблюдать требования знаков.  «Ждем вас на одной из наших спецстоянок», – добавили в ведомстве.

В начале апреля автомобиль Ивлеевой уже эвакуировали на штрафстоянку неправильную парковку, телеведущая оставила машину в районе Москва-Сити, передает «Экспресс газета».

По словам блогера, ее Lamborghini Aventador забрали, потому что она «поднакопила штрафов».

В 2020 году у Ивлеевой за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей.



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