Путин поручит Минздраву обсудить упрощенный допуск врачей к работе на скорой

Президент Владимир Путин пообещал переговорить с Минздравом и предложить соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом для скорейшей подготовки кадров на скорой помощи.

В ходе посещения президентом станции скорой помощи №4 в городе Пушкин в Санкт-Петербурге заведующий оперативным отделом станции, врач Виктор Руцкий рассказал президенту, что по существующим нормам, врач прежде, чем работать на скорой, должен закончить ординатуру. При этом в поликлинике он может работать сразу после института. «Дефицит кадров. Нельзя ли попробовать так сделать, чтобы врач, не проходя ординатуру, сразу на скорой мог работать? Потому что здесь практики можно нахвататься столько», – обратился он к Путину, уточнив, что обучение в ординатуре длится два года.

«Аккредитация с помощью медицинского сообщества и наставничество – эти два элемента надо соединить между собой. Я с Минздравом проговорю обязательно», – ответил Путин, рассуждая о том, как можно ускорить подготовку медиков для скорой помощи, передает ТАСС.

«По-моему, с 2016 года мы вводим систему аккредитации, когда само сообщество определяет возможности допуска к работе. Это первое. Второе – с 2019 года я попросил в медицине ввести в практику наставничества врачей, которые имеют пятилетний стаж. Сейчас в 13 субъектах мы апробируем. Питер не входит в эти 13 субъектов, но результат будем иметь. Имея в виду эти два компонента, конечно, можно перейти к тому, что вы сказали», – подытожил глава государства.

Ранее президент заявил, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.