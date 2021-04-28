Олимпиада в Японии может пройти полностью без болельщиков

Решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков, сообщила министр по делам ОИ в Токио Тамае Марукава.

«Мы условились принять решение по числу местных болельщиков на стадионах в июне», – сообщила она по итогам онлайн-встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), администрации Токио и японского оргкомитета.

При этом Марукава добавила, что «в настоящее время предсказать развитие ситуации с коронавирусом затруднительно. По ее словам, не исключен вариант проведения Олимпиады полностью без болельщиков, передает РИА «Новости».

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.