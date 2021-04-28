Аттракционы и электрокары в прямом эфире: король Нидерландов Виллем-Александр необычно отметил день рождения с женой и дочерьми

В минувший вторник, 27 апреля, королю Нидерландов исполнилось 54 года. В этот же день в стране празднуют День короля. По случаю праздника рано утром пресс-служба королевской семьи представила на своем сайте и в социальных сетях новый портрет Его Величества. На строгом и лаконичном снимке выделяется оранжевый галстук короля – любимый цвет Виллема-Александра, который является еще и династическим цветом Оранской династии Нидерландов с 1815 года (имя династии происходит от южнофранцузского княжества Оранж, унаследованное по женской линии принцем Вильгельмом I Оранским). Король Виллем-Александр Король и королева с дочерьми у выхода из резиденции Хёйс-тен-Бос

Спустя некоторое время королевская семья в полном составе посетила Технический университет Эйндховена, откуда в 10:50 по местному времени началась прямая трансляция на телеканале NPO 1. Именинник, его супруга, 49-летняя королева Максима, и их дочери – 17-летняя принцесса Катарина-Амалия, 15-летняя принцесса Алексия и принцесса Ариана, которая в этом месяце отметила свое 14-летие, – прибыли из своей резиденции Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги к кампусу университета. Их появление было эффектным: семейство приехало к стенам университета на чудных электроавтомобилях без дверей и крыш, которые функционируют на солнечных батареях и не наносят урон природе. Сам Виллем-Александр вел синюю машинку, а справа от него сидела его старшая дочь Катарина-Амалия.

Для праздничного выхода в свет все выбрали яркие наряды: королева продемонстрировала желто-зеленое платье со шляпкой из той же ткани и пальто горчичного цвета. Старшая дочь надела голубой жакет и зеленые брюки клеш, средняя дочь монархов предпочла быть в строгом платье цвета синий электрик, а их младшая сестра выбрала бежевое платье-мини и укороченный жакет в тон.

Катарина-Амалия и Виллем-Александр

Семейство провело на территории университета несколько часов. За это время с днем рождения его лично поздравил мэр Эйндховена Джон Йорритсма, а по видеосвязи с большого экрана поздравление передала комиссар короля Северного Брабанта, провинции Нидерландов, на территории которой расположен Эйндховен. Позже семейство вышло в прямой эфир из студии университета, где приняло участие в викторине. Также дочери короля и королевы посетили малую “оранжевую” студию, где проходят съемки молодежного ток-шоу, и на гоночных аттракционах погоняли по виртуальному Эйндховену. А в специальном зале при помощи новых технологий создали 3D-модель каждого члена королевской семьи. Масштабный праздник завершился концертом местных исполнителей на территории дворца.

Последний раз семейство “появлялось” на публике в канун Рождества – тогда в сеть попало изображение их открытки, на которой супруги с дочерьми сфотографированы на балконе дворца. А на прошлой неделе король Виллем-Александр и королева Максима посетили Детский центр Флиндерслаг в Амерсфорте.

Слева направо: принцесса Катарина-Амалия, королева Максима, принцесса Алексия, король Виллем-Александр и принцесса Ариана