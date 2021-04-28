Баста с женой Еленой Пинской, Андрей Малахов и другие на дне рождения галереи в Москве

На этой неделе галерея Алины Пинской (Alina Pinsky Gallery, которая до 2020 года носила название “Палисандр”) отметила свое четырехлетие. Гостями вечера в доходном доме Исакова на Пречистенке стали Андрей Малахов, Алена Долецкая, Валерия Роднянская, Инга Берман, Ольга Свиблова, Мария Федорова, посол Франции в России Пьер Леви и другие. Также день рождения посетили рэпер Баста (Василий Вакуленко) с супругой Еленой Пинской – Алина Пинская является женой отца Елены, бизнесмена Дмитрия Пинского.

Праздник был ознаменован новой экспозицией, в которую вошли произведения искусства классических и современных молодых художников: в их числе работы таких авторов как Римма Заневская, Игорь Шелковский, Михаил Чернышов, Евгений Музалевский, Андре Ланской, Франциско Инфанте, Тимофей Парщиков, Евгений Дыбский, Дуня Захарова и Этторе Соттсасс. Выставка будет доступна всем желающим до 22 мая этого года.