Под крики “Ганьба!”. Рада приняла один из законов, необходимых для завершения земельной реформы

За проект проголосовали 284 парламентария, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Часть нардепов скандировали “Ганьба”, пока шло финальное голосование.

Результаты финального голосования по фракциям. Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Оно состоялось, когда Рада завершила рассмотрение поправок к законопроекту. Согласно таблице правок (.pdf), их было более 3 тыс. Ряд правок нардепы одобрили.

На сайте Верховной Рады указано, что этот закон предусматривает реформирование системы управления в сфере земельных отношений и “снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройств”.

Законом предлагается разрешить передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Также в случае, если закон вступит в силу, будет введен независимый контроль документации по землеустройству через общественную экспертизу или рецензирование; будет уменьшена стоимость работ и продолжительность времени, затрачиваемого на выполнение процедур, связанных с проведением землеустройства; уменьшатся риски взяточничества и коррупции, говорится в релизе Рады.

Кроме того, законом отменяются требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, определяется ограничение площади земли, которую можно взять в аренду для огородничества (0,6 га) и площади земли, право аренды или эмфитевзиса на которую могут выставить на торги (20 га).

Ч.5 ст.93 Земельного кодекса будет изложена в таком виде:

“Право пользования (аренда, эмфитевзис) земельным участком сельскохозяйственного назначения может отчуждаться, передаваться в залог ее пользователем без согласования с владельцем такого земельного участка, кроме случаев, определенных законом. Отчуждение, залог права пользования земельным участком осуществляется по письменному договору между ее пользователем и лицом, в пользу которого осуществляются отчуждения или в пользу которого передается в залог право пользования. Такой договор является основанием для государственной регистрации перехода права пользования в порядке, предусмотренном законодательством”.

Ч.8 этой же статьи изменят. Она будет выглядеть так: “Арендодателями земельных участков являются их собственники или уполномоченные ими лица, или лица, использующие земельные участки на праве эмфитевзиса”.

Изменения в эти две статьи предусмотрены правками №724 и №725, их поддержали на сегодняшнем заседании.

Лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко, которая комментировала ряд последних правок, поддержанных парламентариями, заявила, что “в зале обслуживается преступление, которое даст возможность продавать особо ценные земли”, и что людей “фактически обезземеливают”.

“Массово в этом зале проголосовали только что за то, чтобы без согласования с владельцами паев забирать у людей землю, отдавать в аренду, продавать – все что угодно. Вторая правка говорит, что если земли в эмфитевзисе […] они тоже будут отчуждаться без согласия владельца пая”, – сказала она перед голосованием за 725-ю правку.

После голосования за законопроект спикер Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание.

Контекст:Законопроект №2194 – один из двух, необходимых для завершения земельной реформы. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Следующий за ним в повестке дня парламента проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. К нему уже подали (.pdf) более 700 правок.

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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