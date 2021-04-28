Под крики “Ганьба!”. Рада приняла один из законов, необходимых для завершения земельной реформы
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За проект проголосовали 284 парламентария, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
Часть нардепов скандировали “Ганьба”, пока шло финальное голосование.
Результаты финального голосования по фракциям. Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube
Оно состоялось, когда Рада завершила рассмотрение поправок к законопроекту. Согласно таблице правок (.pdf), их было более 3 тыс. Ряд правок нардепы одобрили.
На сайте Верховной Рады указано, что этот закон предусматривает реформирование системы управления в сфере земельных отношений и “снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройств”.
Законом предлагается разрешить передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.
Также в случае, если закон вступит в силу, будет введен независимый контроль документации по землеустройству через общественную экспертизу или рецензирование; будет уменьшена стоимость работ и продолжительность времени, затрачиваемого на выполнение процедур, связанных с проведением землеустройства; уменьшатся риски взяточничества и коррупции, говорится в релизе Рады.
Кроме того, законом отменяются требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, определяется ограничение площади земли, которую можно взять в аренду для огородничества (0,6 га) и площади земли, право аренды или эмфитевзиса на которую могут выставить на торги (20 га).
Ч.5 ст.93 Земельного кодекса будет изложена в таком виде:
“Право пользования (аренда, эмфитевзис) земельным участком сельскохозяйственного назначения может отчуждаться, передаваться в залог ее пользователем без согласования с владельцем такого земельного участка, кроме случаев, определенных законом. Отчуждение, залог права пользования земельным участком осуществляется по письменному договору между ее пользователем и лицом, в пользу которого осуществляются отчуждения или в пользу которого передается в залог право пользования. Такой договор является основанием для государственной регистрации перехода права пользования в порядке, предусмотренном законодательством”.
Ч.8 этой же статьи изменят. Она будет выглядеть так: “Арендодателями земельных участков являются их собственники или уполномоченные ими лица, или лица, использующие земельные участки на праве эмфитевзиса”.
Изменения в эти две статьи предусмотрены правками №724 и №725, их поддержали на сегодняшнем заседании.
Лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко, которая комментировала ряд последних правок, поддержанных парламентариями, заявила, что “в зале обслуживается преступление, которое даст возможность продавать особо ценные земли”, и что людей “фактически обезземеливают”.
“Массово в этом зале проголосовали только что за то, чтобы без согласования с владельцами паев забирать у людей землю, отдавать в аренду, продавать – все что угодно. Вторая правка говорит, что если земли в эмфитевзисе […] они тоже будут отчуждаться без согласия владельца пая”, – сказала она перед голосованием за 725-ю правку.
После голосования за законопроект спикер Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание.
Контекст:Законопроект №2194 – один из двух, необходимых для завершения земельной реформы. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Следующий за ним в повестке дня парламента проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. К нему уже подали (.pdf) более 700 правок.
В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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