В сети обнародовано фото беременной жены принца Гарри с сыном Арчи

В публикации отмечается, что снимок был сделан после возвращения ее мужа, британского принца Гарри в США из Великобритании, куда он в середине апреля летал на похороны своего деда, принца Филиппа.

На фото беременная жена принца Гарри запечатлена в защитной маске, светло-сером плаще, синих джинсах и светлых туфлях с открытым задником. В одной руке она держит детскую сумку для еды, а второй рукой прижимает к себе почти двухлетнего сына, у которого за плечами висит рюкзак.

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Публикация от Meghan Markle * (@meghanmarkle_official)

Контекст:Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 14 февраля 2021 года стало известно, что супруги ждут второго ребенка.

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри признались, что у них родится девочка, а также рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, и признались, что якобы регистрация их брака состоялась за три дня до 19 мая – даты публичной свадебной церемонии.

Спустя две недели после выхода интервью представитель пары заявил, что в тот день они формально обменялись клятвами, а свадьба действительно была 19 мая, как указано в свидетельстве о браке.

В марте стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.

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