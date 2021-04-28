СБУ обнаружила в Луганской области два тайника с оружием и взрывчаткой

По информации ведомства, оба тайника заложили летом 2014 года во время боевых действий против сил АТО. Всего оперативники нашли 18 артиллерийских снарядов.

Первый тайник обустроили на месте бывших позиций боевиков в Попаснянском районе. Там нашли два танковых снаряда осколочно-фугасного действия, 30 гранатометных выстрелов, три реактивные противотанковые гранаты и более 2 тыс. патронов для пулеметов, перечислили в СБУ.

Во втором тайнике в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района нашли 10 взрывателей (устройство для подрыва основного заряда боеприпаса), гранатометный выстрел, гранату Ф-1 и почти 800 патронов.

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