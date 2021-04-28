 

СБУ обнаружила в Луганской области два тайника с оружием и взрывчаткой

28.04.2021, 15:00, Новости дня
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По информации ведомства, оба тайника заложили летом 2014 года во время боевых действий против сил АТО. Всего оперативники нашли 18 артиллерийских снарядов.

Первый тайник обустроили на месте бывших позиций боевиков в Попаснянском районе. Там нашли два танковых снаряда осколочно-фугасного действия, 30 гранатометных выстрелов, три реактивные противотанковые гранаты и более 2 тыс. патронов для пулеметов, перечислили в СБУ.

Во втором тайнике в полуразрушенном блиндаже на территории Счастьенского района нашли 10 взрывателей (устройство для подрыва основного заряда боеприпаса), гранатометный выстрел, гранату Ф-1 и почти 800 патронов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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