Кабмин Украины уволил Коболева с должности главы “Нафтогаза”

“Только что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК “Нафтогаз Україны”. Наконец”, – написала

Коболев в Facebook 28 апреля написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из новостей.

“Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал”, – отметил он.

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10158420725283440

Бывший народный депутат, член наблюдательного совета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко заявил, что по его информации, среди кандидатур на пост главы “Нафтогаза” – врио министра энергетики Украины Юрий Витренко. Об этом Лещенко написал в Telegram.

Контекст:Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева.

Свое предложение врио министра энергетики обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.

Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.

В 2020 году “Нафтогаз” впервые за пять лет показал убытки.

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