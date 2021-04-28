 

Володин предложил правительству создать рабочую группу для выравнивания бюджетов регионов

28.04.2021, 14:56, Разное
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Во время беседы Вячеслав Володин отметил, что совместная работы Госдумы и правительства достаточно эффективна перед отчетом, назначенным на 12 мая. Мол, в настоящий момент кабмин уделает особое внимание решениям, которые принимает нижняя палата парламента.

Также спикер Госдумы напомнил, что депутаты активно обсуждали вопрос бюджетной обеспеченности регионов. Он отметил: дотационные субъекты РФ тяжело справляются с проблемами за счет своего бюджета. При этом важно, чтобы страна развивалась, а для этого необходимо делать все возможное, считает Володин.

По мнению Вячеслава Викторовича, существует большая разница между самыми обеспеченными регионами и менее обеспеченными, поэтому ее нужно сокращать. Спикер Госдумы предложил председателю правительства Михаилу Мишустину организовать рабочую группу, которая займется этим вопросом.

Регионы, где нет нефти, газа и деловой активности, должны знать, что поддержка будет оказана, подчеркнул Володин. Мол, необходимо сделать так, чтобы местные жители оставались на родине, могли заниматься самореализацией и жить в комфорте, как в столице.

Михаил Мишустин согласился с председателем Госдумы. Премьер-министр отметил, что поддерживается людей формат решения проблемы. По его словам, сейчас важно более детально разобраться в этом вопросе и подумать, какие меры может принять правительство.



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