 

Жена Бориса Грачевского может лишиться наследства из-за его поддельной подписи

28.04.2021, 14:50, Разное
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Жена покойного российского режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская из-за поддельной подписи супруга может остаться без наследства. На просторах Сети актриса обнародовала заключение экспертов после проведения почерковедческого исследования.
Екатерина Белоцерковская обвинила в обмане помощника своего покойного мужа. По ее словам, из-за обмана этого человека она и ее маленький сын могут остаться без наследства, оставленного Борисом Грачевским. На протяжении 23-х лет рядом с создателем «Ералаша» находился сотрудник, который помогал ему решать различные вопросы.

Сообщается, что режиссер во всем доверял ему. Осознав это, сотрудник воспользовался своим положением. В силу своего творческого характера Борис Грачевский не вникал во многие юридические и корпоративны вопросы. В результате все наследие режиссера оказалось в руках его помощника.

Вдова создателя «Ералаша» показала подписчикам фотографии документов, где говорится, что некоторые договора подписывал не сам Грачевский, а человек, который копировал его подпись. Остальные подробности этого скандала Белоцерковская пока не раскрыла. В комментариях коллеги по цеху посоветовали актрисе нанять грамотного юриста, чтобы разобраться в данном вопросе, пишет портал «ГлобалМСК».



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