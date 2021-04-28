 

Ведущая Светлана Зейналова вспомнила свою реакцию на диагноз дочери

28.04.2021, 14:50, Разное
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Ведущая Светлана Зейналова в рамках недавнего интервью вспомнила о своей реакции, когда ей озвучили диагноз дочери. Тогда эта информация очень напугала ее.
Светлана Зейналова приняла участие в съемках шоу Василия Конова, которое выходит на YouTube. Она пояснила о болезни ребенка и дала советы родителям детей с аутизмом. По словам ведущей, любой поставленный диагноз делит жизнь человека. Сначала Зейналова постоянно думала о том, как существовать дальше, но потом отпустила ситуацию.

Ведущая поняла, что жизнь идет вперед, и останавливаться нельзя. С диагнозом аутизм важно быстро реагировать на проблему и принимать необходимые меры, в том числе, своевременно оказать помощь ребенку. Не зная этого правила, Зейналовой пришлось наверстывать с дочерью упущенное время, пишет «Политэксперт».



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