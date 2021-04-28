 

В России продлят выходные до 1 июня в случае положительной динамики по коронавирусу

28.04.2021, 14:34, Разное
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В России могут продлить майские выходные до 1 июня в случае достижения спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Об этом на пресс-конференции в среду, 28 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

– Принятые нами меры уже дают результат. Увеличение числа выходных и массовая вакцинация населения привели к положительной динамике по распространению новой коронавирусной инфекции. Главное в такой ситуации – не останавливаться, а закрепить эффект. Для этого нужно ещё больше сократить контакты людей. Поэтому я обратилась к президенту с предложением продлить выходные до конца мая. Решение будет полезным. Люди устали после длинной зимы и тяжёлой работы. Сейчас у них появится дополнительное время, которое можно провести с семьёй, – сказала Попова.

Некоторые регионы уже продлили майские выходные. Нерабочий день 11 мая в этом году по случаю Радоницы будет объявлен в Адыгее, Саратовской области и Краснодарском крае. Еще в нескольких регионах один дополнительный выходной намечен на 13 мая. Отдых в этот день запланирован в Адыгее, Башкирии и Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама в честь завершения поста в месяц Рамадан.

Вместе с продлением майских выходных в стране сохранятся ограничения на продажу алкоголя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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