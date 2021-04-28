Скандалы: У Альберта Авдоляна сбудется угольная мечта

Восемь наследников Дмитрия Босова получили по 10,82% в группе «Аллтек» и разрешение на совершение сделок с активами группы, включая угольную компанию «Сибантрацит»

Нотариус Екатерина Панова во вторник, 27 апреля, распределила между наследниками Дмитрия Босова его долю (86,57%) в группе «Аллтек». Ее главный актив — «Сибантрацит», мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. У миллиардера Босова, который скончался 6 мая 2020 года, осталось восемь наследников — родители, четверо сыновей от первых двух браков, вдова Катерина Босов и их общая несовершеннолетняя дочь Бэла Алекса. Каждый из них получил по 10,82% «Аллтека». Об этом РБК рассказал один из сыновей бизнесмена Кирилл Босов. Эту информацию подтвердил источник, близкий к «Сибантрациту».

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) изменения пока не внесли, и владельцем числится Босов, миноритариями остаются его давние партнеры — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

В нотариальной конторе Пановой отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службу «Аллтека» и Катерине Босов, которая претендовала минимум на половину доли бизнесмена.

Как судились за наследство Босова

В августе 2020 года тот же нотариус Екатерина Панова оформила на вдову Босова, Катерину, половину его доли в «Аллтеке» как супружескую. Это оспорили в суде мать и четверо сыновей бизнесмена. В ноябре их иск удовлетворил Одинцовский городской суд Московской области («Аллтек» зарегистрирована в Одинцово), а феврале 2021-го это решение подтвердил Московский областной суд. В марте Катерина Босов подала кассацию, она будет рассмотрена 20 мая.

В рамках этого судебного процесса Катерина Босов подавала встречный иск, утверждая, что ее доля в группе должна быть еще больше положенной половины — 77%. Она объясняла это тем, что бизнесмен смог принять участие в допэмиссии «Аллтека» и сохранить контроль в группе в ноябре 2017 года только благодаря продаже ее личного автомобиля Bentley (он внес в уставный капитал компании 8,768 млн руб., из которых 6,86 млн руб. — за счет продажи автомобиля). Но этот встречный иск был отклонен.

В марте 2021-го вдова бизнесмена лишилась доли в «Аллтеке» — 86,57% вернулись к Дмитрию Босову. Но нотариус отказывалась выдавать наследникам свидетельства о праве собственности. На прошлой неделе, 20 апреля, Одинцовский городской суд удовлетворил административный иск родителей и сыновей Босова, который обязал Панову распределить доли между наследниками. Это и произошло 27 апреля, сказал Кирилл Босов.

Продадут ли главный актив бизнесмена

После того как мать и сыновья Босова выиграли суд у его вдовы, «Аллтек» договорилась о продаже ее главного актива — «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Об этом пресс-служба «Аллтека» объявила в тот же день, когда Московский областной суд отклонил апелляцию Катерины, — 8 февраля.

По данным источников РБК, «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд. Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке 125,5 млрд руб. по итогам 2019 года. В 2018 году на покупку «Сибантрацита» претендовали структуры экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова и украинского бизнесмена Сергея Курченко, рассказывали источники РБК. По их данным, Худайнатов предлагал за актив $1,5 млрд, а Босов хотел больше — $2,5 млрд. Потенциальные покупатели «не дали» такую цену, поэтому сделка не состоялась, говорил один из источников РБК.

Однако Катерина Босов оспорила соглашение с «А-Проперти» в суде, и по одному из ее исков Арбитражный суд города Москвы 19 февраля наложил запрет на продажу активов «Аллтека», включая «Сибантрацит». 27 апреля эти обеспечительные меры были сняты, рассказал РБК Кирилл Босов и подтвердили два источника, близких к «Сибантрациту» и Аллтеку».

«Наследники получили доли, суд снял обеспечительные меры — все препятствия, мешающие сделке с компанией Авдоляна, таким образом, устранены», — отметил один из собеседников РБК.

«Новых заявлений делать на данный момент не планируем», — сказал РБК представитель «А-Проперти» в ответ на запрос об актуальности планов по покупке «Сибантрацита».

Почему были наложены обеспечительные меры

Обеспечительные меры на акции и активы «Аллтека», которые 27 апреля снял суд, были наложены по иску Катерины Босов к «Аллтеку», в котором она оспаривает решение общего собрания участников «Аллтека» об изменении ее устава, принятое незадолго до смерти Босова, 30 апреля. Это изменение предусматривает расширение полномочий гендиректора и совладельца «Аллтека» Дмитрия Аги, увеличивая более чем в десять раз (до 8,5 млрд руб.) сумму сделок, которые он может совершать без одобрения других совладельцев. Это решение было принято без ведома Дмитрия Босова и, соответственно, в отсутствие кворума, утверждала вдова бизнесмена.

«Путем получения обеспечительных мер, запрещающих регистрирующему органу совершать любые регистрационные действия в отношении долей «Аллтека», Катерина пытается противодействовать этому», — говорил РБК представитель «Аллтека». По его словам, обеспечительные меры «никак не связаны с предметом иска и ему несоразмерны».

Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова