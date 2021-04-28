Мнение: Придворная карусель 1766 года: портреты Шереметевой и Орловых

Маскарадное конное шествие, которое потрясала своей роскошью. Глядя на картины, можно понять, почему.

Портрет, представленный на выставке «Под маской Венеции» в Царицыно, о которой я рассказывала вчера.

Лигоцкий Иоанн (Ligotski Ioann), 1769 г. Портрет графини Анны Петровны Шереметевой (1744 – 1768). ГИМ.⁣



Аналог в Эрмитаже, неизв. худ.



Описание с этикетки: "На портрете графиня изображена в костюме древнеримской богини войны Беллоны. Этот наряд был подготовлен для первой русской придворной карусели, состоявшейся 16 июня 1766 года на Дворцовой площади в Петербурге. Декорации и амфитеатр для этого зрелища создал знаменитый архитектор Антонио Ринальди. Участниками были исключительно высокопоставленные придворные. Екатерина II c вел. кн. Павлом любовались происходящим из ложи амфитеатра, а затем награждали победителей дорогими призами".⁣

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Посмотрите этот костюм.⁣

Да воры из саксонских "Зеленых сводов" в позапрошлом году вынесли меньше бриллиантов! А там, говорят, да миллиард евро по современным деньгам было.⁣

Правда, исследователи моды 18 века пишут, что в костюмах нашитые бриллианты часто бывали на самом деле стразами. Но это же Шереметева — она вполне могла носить все настоящее!

Фрагменты, мои фото картины из ГИМа.

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Сохранилось еще две картины, уровнем сильно повыше.⁣

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Это парные портреты братьев Григория и Алексея Орловых, написанные Вигилиусом Эриксеном, придворным живописцем Екатерины Великой, в 1766-1772 годах: "Портрет Алексея Орлова в турецком костюме" (скачет направо) и "Портрет Григория Орлова в римском костюме" (скачет налево). Оба хранятся в Эрмитаже, куда поступили в 1958 г. Ранее они находились в Гатчинском дворце.⁣



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Это очень крупные картины (как вы можете видеть по общему виду эрмитажного зала).

Поэтому после поступления в музей они так и хранились свернутыми на валах и приходили в упадок. Их развернули и начали реставрировать в 2010 году, на этот процесс ушло три года.

Теперь они висят в зале, а в центре — портрет Екатерины того же художника, в гвардейском мундире (как в день переворота).⁣



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Очень интересно разглядывать толпу.⁣

К сожалению, так же подробно мне снять их не удалось.

Алексей, в тюрбане



Григорий, в шлеме с плюмажем

Интересно, сохранились ли еще картинки с той карусели? Гравюры какие-нибудь.