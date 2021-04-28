Журналист пожаловался на шпиономанию из-за «российской угрозы» в США

В США любого сомневающегося в «российской угрозе» называют «агентом Кремля», пожаловался американский журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox News.

Гринвальд считает, что отношения Москвы и Вашингтона в данный момент находятся в низшей точке со времен холодной войны. В период так называемого рашагейта проходила масштабная пропагандистская кампания: американцев убеждали в исходящей от России «экзистенциальной угрозе», передает РИА «Новости».

Журналист также отметил, что власти запугивают граждан, чтобы на военный бюджет можно было направлять все больше денег.

«Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать все возможное, чтобы противостоять России. А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом», – добавил он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возвращении отношений с США в эпоху холодной войны.