Стало известно место приземления российских лунных кораблей

Общий район посадки в районе Оренбурга выбран и для перспективного корабля «Орел», и для «Орленка», сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

«Корабли «Орел» и «Орленок» будут иметь общий район посадки, расположенный в районе Оренбурга. Ближайшие населенные пункты – с. Крючковка, с. Буранычи, с. Старицкое, с. Цветочное», – цитирует ТАСС Мухамеджанова.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, изначально было выбрано четыре локации – вблизи Оренбурга, Орска, Энгельса и Рубцовска. Полностью соответствовали предъявляемым требованиям территории в районах Оренбурга (радиус – 8 км) и Рубцовска (радиус – 10,5 км). «Рубцовск находится в 3600 км от изготовителя, куда необходимо будет доставить корабль после приземления, а Оренбург – в 1 500 км, что сокращает расходы и время доставки корабля», – отметил он.

Он добавил, что контракт на модернизацию «Гагаринского старта» на космодроме Байконур под запуски ракет-носителей «Союз-2» будет рассчитан на три года.

По словам Мухамеджанова, вопрос модернизации стартового комплекса прорабатывается госкорпорацией «Роскосмос» с партнерами из Казахстана и ОАЭ. Условия реализации прописаны в проекте трехстороннего межправительственного соглашения, которое согласовано федеральными органами исполнительной власти РФ и проходит согласование в госструктурах Казахстана и ОАЭ. «По завершении подготовительных работ и подписания межправительственного соглашения планируется заключить с АО «ЦЭНКИ» контракт на модернизацию стартового комплекса сроком на три года», – рассказал Мухамеджанов, подчеркнув, что точные даты реализации проекта пока не определены.

Ранее Мухамеджанов заявил, что дооборудование систем и агрегатов для адаптации стартового комплекса космодрома Восточный под отработку перспективного корабля «Орел» начнется до конца апреля.