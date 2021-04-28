 

Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID

28.04.2021, 14:18, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду на то, что масштабная вакцинация населения страны от коронавируса завершится в ближайшее время.

«Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию», – сказал он на встрече с фракцией ЛДПР, передает РИА «Новости».

Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте. Премьер отметил, что ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом РФ в послании. Он добавил, что правительство рассчитывает на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.



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