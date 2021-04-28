В Кремле прокомментировали возможность проведения встречи Зеленского и Путина в Ватикане

Зеленский в ответ на вопрос журналистов, может ли Ватикан стать местом для его переговоров с Путиным, сказал, что “это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире”.

По словам Пескова, власти РФ сейчас исходят из того, что не хотят обсуждать с Зеленским войну на Донбассе.

Спикер Кремля отметил, что, если Киев будет заинтересован в обсуждении двусторонних российско-украинских отношений, Путин “будет рад видеть Зеленского в Москве”.

Также Песков добавил, что Москва пока не получала официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского в Ватикане.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку ко встрече.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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