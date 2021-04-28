Принц Гарри с женой выступят на звездном концерте в Лос-Анджелесе, посвященном вакцинации от коронавируса

“За последний год наш мир вместе пережил боль, потери и борьбу. Теперь нам нужно вылечиться – и вылечиться вместе. Мы не можем никого оставить позади. Мы все выиграем, мы все будем в большей безопасности, когда все и везде будут иметь равный доступ к вакцине. Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность”, – говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Вести мероприятия будет американская певица Селена Гомес, а на сцене в том числе выступит американская артистка Дженнифер Лопес. Также среди участников мероприятия заявлены президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Концерт состоится в Лос-Анджелесе 8 мая и будет транслироваться в эфире нескольких американских телеканалов, говорится в публикации.

Контекст:Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года.

9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США.

В феврале 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила их почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

7 марта в эфире канала CBS герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

В конце марта стало известно, что принц Гарри трудоустроился в две американские компании, а также занялся продюсированием документального сериала.

Принц Гарри и его жена совместно со Всемирной организацией здравоохранения являются координаторами компании по обмену вакцинами. Выступая на мероприятии 8 мая, супруги будут говорить о важности вакцинации от коронавируса во всем мире.

Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 172 странах, сделано уже более 1,06 млрд прививок, сообщает Bloomberg. Больше всего прививок сделали в США – ввели 232 млн доз вакцин.

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