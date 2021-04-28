 

В Черное море зашел патрульный катер США

28.04.2021, 14:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Катер береговой охраны США впервые с 2008 года зашел в Черное море. Американские катера такого типа были в Черном море дважды – в 2008-м и 1995 годах, напомнило командование.

“Гамильтон” сделал остановки в Неаполе и в испанском порту Роту.

“Береговая охрана США проводит регулярное развертывание, работая с союзниками в морской сфере и обмениваясь передовым опытом с военно-морскими силами и береговой охраной стран-партнеров”, – отмечается в сообщении.

Контекст:В Черном море “Гамильтон” будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО.
Россия закрывала акваторию Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений.
16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.
Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.
Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая. 15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море.
На фоне военной напряженности Великобритания хотела в мае отправить в Черное море два военных корабля Королевского флота.
Россия 22 апреля проводила межвидовые военные учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности. Более 10 тыс. российских военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения участвовали в активной фазе учения. Однако после учений командование РФ оставило два больших десантных корабля Северного флота РФ “Александр Отраковский” и “Кондопога” в Черном море.
После этих учений Россия решила закрыть на полгода доступ на проход в трех районах Черного моря для иностранных военных кораблей и других государственных судов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Newsweek – с перегородившего Суэцкий канал Ever Given требуют компенсацию в $1 млрд

08.07 / Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

03.11 / В Сеть слили «голые» фото сына Байдена

30.08 / ООН спрогнозировала голод в Ливане из-за взрыва в Бейруте

04.09 / Матвиенко похвалила единый стандарт качества жизни населения в Ростовской области

10.07 / Эксперт оценил данные о переходе россиян с водки на вино

28.04 / Витренко заменил Коболева на посту главы “Нафтогазу”

18.10 / Китай пригрозил США задержаниями американцев

18.12 / Лучшим футболистом ФИФА 2020 года признан поляк Роберт Левандовски

08.12 / У четырех львов в зоопарке Барселоны выявили COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика