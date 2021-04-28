В Черное море зашел патрульный катер США

Катер береговой охраны США впервые с 2008 года зашел в Черное море. Американские катера такого типа были в Черном море дважды – в 2008-м и 1995 годах, напомнило командование.

“Гамильтон” сделал остановки в Неаполе и в испанском порту Роту.

“Береговая охрана США проводит регулярное развертывание, работая с союзниками в морской сфере и обмениваясь передовым опытом с военно-морскими силами и береговой охраной стран-партнеров”, – отмечается в сообщении.

Контекст:В Черном море “Гамильтон” будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО.

Россия закрывала акваторию Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая. 15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море.

На фоне военной напряженности Великобритания хотела в мае отправить в Черное море два военных корабля Королевского флота.

Россия 22 апреля проводила межвидовые военные учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности. Более 10 тыс. российских военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения участвовали в активной фазе учения. Однако после учений командование РФ оставило два больших десантных корабля Северного флота РФ “Александр Отраковский” и “Кондопога” в Черном море.

После этих учений Россия решила закрыть на полгода доступ на проход в трех районах Черного моря для иностранных военных кораблей и других государственных судов.

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