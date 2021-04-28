 

“Метинвест” запускает в училищах и колледжах Мариуполя стипендиальную программу для студентов технических специальностей

28.04.2021, 14:06, Новости дня
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Студенты с первого по четвертый курс в колледжах и техникумах Мариуполя, которые подписали меморандум о сотрудничестве с группой “Метинвест”, смогут получать от компании стипендии. Программа охватит 1125 студентов. 

В том числе на дополнительные стипендии смогут претендовать учащиеся высшего металлургического профессионального училища, центра профессионально-технического образования, профессионального лицея автотранспорта, профессионального машиностроительного лицея и политехнического профессионального колледжа Приазовского государственного технического университета.

“Сегодня на волне спроса – готовые квалифицированные молодые кадры, сформированные с учетом современных запросов бизнеса. Работодателю важно, чтобы молодые специалисты обладали реальными навыками в выполнении работы, а не только теоретическими знаниями”, – цитирует УНИАН регионального менеджера Центра карьеры “Метинвест” Янину Войцеховскую.

В дальнейшем стипендиаты могут быть приняты на работу на предприятия группы.

“Чтобы молодые люди стали специалистами своего дела, в них нужно вкладывать усилия, инвестировать средства и расширять горизонт перспектив. Нам важно, чтобы у будущих молодых специалистов были знания, желание и возможности реализовать себя дома, в родном городе, в родной Украине”, – рассказала и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы “Метинвест” Елена Кондалова.

В металлургической отрасли заинтересованы в кадрах рабочих профессий, добавил директор по персоналу и администрации меткомбината “Азовсталь” Иван Голтвенко.

“Финансовая поддержка студентов – достойная мотивация к учебе и осознанному выбору будущей специальности. Мы готовы обучать, стимулировать и гарантировать стабильность, как в работе, так и в заработной плате”, – подчеркнул руководитель.

Благодаря программе стипендий профессионально-технические учебные заведения смогут конкурировать за лучших абитуриентов, сказал директор Мариупольского высшего металлургического профессионального училища Сергей Ефименко.

“Часто абитуриенты выбирают место для обучения по размеру стипендии, где выше – туда и идут, не задумываясь над качеством образования и дальнейшим трудоустройством. Надеюсь, что новые перспективы изменят ситуацию, дети будут выбирать то, что действительно даст возможности получить не только знания, а и стабильное рабочее место”, – отметил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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