 

Доктор наук назвала три простых упражнения для защиты от инфаркта

28.04.2021, 14:02, Разное
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Доктор медицинских наук Вера Ларина перечислила три лучших упражнения для профилактики инфаркта. Они помогут предотвратить и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Самое простое из них – ходьба в обычном темпе по полчаса каждый день. Второе упражнение – передвижение на ягодицах: необходимо сделать восемь “шагов” вперёд и восемь шагов назад. Также следует выполнять упражнение “золотая рыбка”: извиваться телом, лёжа на спине и не двигая пятками и головой, сообщает телеканал “Царьград”.



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