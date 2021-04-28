Найден способ уничтожить коронавирус за полсекунды

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28.04.2021, 14:02, Разное
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Американские учёные из Техасского университета A&M нашли способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 всего за полсекунды. Для этого необходимо воздействовать на него температурой.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого пускали по железной трубке раствор с коронавирусом, после чего резко нагревали её до 72 градусов Цельсия, а затем охлаждали. Это уничтожило вирус. Исследователи пришли к выводу, что для борьбы с ковидом также можно использовать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сообщает телеканал “Царьград”.



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