Найден способ уничтожить коронавирус за полсекунды

Американские учёные из Техасского университета A&M нашли способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 всего за полсекунды. Для этого необходимо воздействовать на него температурой.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого пускали по железной трубке раствор с коронавирусом, после чего резко нагревали её до 72 градусов Цельсия, а затем охлаждали. Это уничтожило вирус. Исследователи пришли к выводу, что для борьбы с ковидом также можно использовать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сообщает телеканал “Царьград”.