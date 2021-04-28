Британцев разгневала просьба Польши перебросить силы НАТО для борьбы с Россией

Польша попросила британцев перебросить силы НАТО для борьбы с Россией. Англичан разгневала подобная просьба, они считают, что Москву необходимо оставить в покое.

В понедельник российская сторона провела испытания противоракеты А-235 «Нудоль». Тренировочные мероприятия прошли в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Мариуш Блащак, министр обороны Польши, считает, что президент Владимир Путин намерен воссоздать царскую империю. Он полагает, что РФ собирается захватить государства, которые являются членами НАТО. В частности, якобы Москве нужна территория Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Присутствие войск НАТО и Великобритании помогло бы польской стороне обезопаситься.

Британцы считают, что РФ и так является большой страной, поэтому ей не нужны новые территории. Некоторые сделали акцент на том, что Польша и желает создать империю, связав эту тему с событиями в Белоруссии. По словам англичан, российская армия является оборонительной на 80%, поэтому вряд ли кто-то захочет напасть на членов Североатлантического Альянса.

В Великобритании убеждены, что Москве абсолютно не нужна Варшава. Некоторые читатели назвали жителей РФ порядочными и добрыми людьми, профессионалами своего дела, пишет портал «Политэксперт».