Роскосмос заказал разработку ракеты для отправки в космос животных

Российская Федерация вскоре может отправить на Луну животных. Как стало известно, для выполнения этой задачи «Роскосмос» заказал разработку специальной ракеты.

В Государственной корпорации по космической деятельности готовятся реализовать новый проект по освоению Луны. Уже в ближайшее время к естественному спутнику Земли может полететь экипаж, состоящий из животных. Как официально заявили представители «Роскосмоса», ракета для отправки хвостатых космонавтов уже заказана для изготовления.

В масштабном и перспективном проекте задействуют новое поколение космического комплекса «Возврат-МКА-Л». Его модернизированные технологии позволят направить на орбиту не только животных, но и любые другие биологические объекты.

В обнародованной корпорацией информации отмечается, что целью подобных работ является медико-биологические исследования степени влияния на живые организмы факторов межпланетного полета. Согласно намерениям руководства «Роскосмоса», как пишет «Слово и дело», уже в ноябре следующего года ракета будет готова к первому старту. Когда же состоится ее первый запуск, и каких именно животных РФ отправит в звёздное путешествие, пока не известно.

Источник: slovodel.com