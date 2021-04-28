Королева Елизавета II ответила на письмо российской школьнице

Британская королева Елизавета II ответила на письмо российской школьнице. Его монархине написала девочка, проживающая в городе Нижнекамск.

Россиянка в послании пояснила о своих успехах в обучении. Также она поинтересовалась, как живет королева Елизавета II. Она спрашивала, как можно все успевать, когда время летит так быстро.

Свое письмо ученица отправила в конце прошлого года, но ответ пришел только сейчас. По имеющимся данным, королева Елизавета в день получает порядка 300 посланий. Что именно присутствовало в письме, не говорится.

21 апреля британской монархине исполнилось 95 лет. Она отказалась от пышного празднования своего юбилея, поскольку недавно похоронила супруга принца Филиппа, пишет портал «Политэксперт». К тому же обстановка продолжает быть напряженной из-за пандемии коронавируса. В связи с высокой заболеваемостью официальные мероприятия не проводятся. Даже похороны принца Филиппа прошли в узком кругу родных и близких.