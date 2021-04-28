«Ждите, скоро будем»: в России отмечается День работников скорой помощи



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Кто главный?

Станцию скорой медицинской помощи возглавляет главный врач. В зависимости от категории станции (согласно нормативам, принятым еще в советские времена, их четыре) и загруженности он может иметь заместителей по медицинской, административно-хозяйственной, технической части и по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Состав выездной бригады скорой помощи регламентирован Минздравом. Общепрофильные бригады бывают фельдшерскими и врачебными. В составе врачебной бригады выезжает врач, фельдшер и водитель. В составе фельдшерской — два фельдшера и водитель.

20 минут в пути

По нормативу срок прибытия скорой помощи к пациенту должен составлять не более 20 минут от момента вызова. В отдаленных районах, где ближайшая станция скорой помощи может располагаться за десятки километров, время прибытия может корректироваться. Однако во время пандемии, особенно во время всплеска заболеваемости, как весной и осенью прошлого года, людям иногда приходится ждать скорую помощь часами из-за огромной нагрузки. Кроме того, в периоды резкого увеличения числа заболевших коронавирусом машины «скорой» могут по 7-8 часов ждать очереди в приемный покой больниц.

27 октября на всю страну прогремела драматичная история, случившаяся в Омске: две бригады скорой помощи с самого утра ездили по больницам, чтобы госпитализировать больных, но ни в одной из них не нашлось мест. Отчаявшиеся медики привезли пациентов прямо к зданию областного министерства здравоохранения, устроив спонтанную акцию протеста. После этого главу ведомства Ирину Солдатову отправили в отставку.

В каких случаях приедет скорая?

Скорая помощь доставит вас в больницу при обострении хронических заболеваний, травмах, отравлениях, представляющих угрозу жизни. Например, человека обязательно госпитализируют при инфаркте миокарда, острой пневмонии, высокой гипертензии, сахарном диабете, сердечной и легочной декомпенсации, сложных повреждениях костно-суставной системы, инфекционных заболеваниях, сочетанных травмах (прим.: одномоментное повреждение нескольких органов, которое может возникнуть, например, при падении с высоты).

Однако пандемия внесла серьезные изменения в работу этой службы. По словам гендиректора частной скорой помощи «КОРИС ассистанс (СПб)» Льва Авербаха, в условиях роста заболеваемости COVID-19 врачам приходится в основном заниматься медицинской логистикой, а не оказанием неотложной помощи. То есть доставлять пациента в больницу и на компьютерную томографию, брать мазки на ПЦР-тесты.

«Группа риска» по COVID-19

Медицинские работники как никто другой уязвимы для коронавируса, поскольку ежедневно контактируют с пациентами, в том числе с невыявленной инфекцией. Сотрудники скорой помощи рискуют не меньше, чем врачи в «красных зонах», поскольку приезжают к больными COVID-19 с тяжелым течением и подвергаются повышенной вирусной нагрузке. Еще в июне прошлого года комитет по здравоохранения Санкт-Петербурга заявил, что на больничном из-за COVID-19 находится каждый пятый сотрудник «скорой».

Официальной статистики по смертности работников скорой помощи от коронавируса нет, как, впрочем, и других медиков. В апреле 2020 года врачи создали «Список памяти» — документ, куда вносятся имена скончавшихся от коронавируса медицинских работников. Сегодня в нем значится 1353 имени российских медиков, в том числе 184 сотрудника скорой помощи.

Алтай — лучший регион для врачей скорой

По данным сайта TRUD средняя зарплата врача скорой помощи в РФ составляет 80 000 рублей. Наибольшее количество вакансий по профессии «врач скорой» помощи открыто в Московской области. На втором месте — Владимирская область область, а на третьем — Ненецкий автономный округ. Самые высокие зарплаты предлагаются в республике Алтай, следом идут республики Тыва и Хакасия. Отметим, что эти данные являются весьма приблизительными и не отражают реальный уровень доходов врачей скорой помощи в РФ — в каждом регионе зарплат регламентируется не только федеральным, но и местным законодательством.