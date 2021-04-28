 

Немецкие ученые описали новый вид гигантских осьминогов

28.04.2021, 13:52, Новости дня
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Новый вид гигантских осьминогов обнаружен в Тихом океане, в районе Императорских гор. Поэтому существо назвали Grimpoteuthis imperator sp.

Впервые его заметили ученые из Бостонского университета. Осьминога отнесли к уже известному Grimpoteuthis, позже группа исследователей из Германии изучила ДНК, а также использовала метод магнитной томографии. В результате удалось доказать, что осьминог относится к ранее неизвестному виду.

Пока неизвестно, до каких размеров может вырастать это существо. Но ученые предполагают, что осьминог может оказаться гигантским. Встретить его не так-то просто, поскольку он обитает на очень большой глубине. Этот случай еще раз показывает, что подводный мир изучен так же мало, как и космос, говорят исследователи.



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