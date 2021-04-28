Мнение: Как реставрируют репинского «Ивана Грозного» (фоторепортаж)

Недавно Третьяковская галерея пустила журналистов поснимать, что именно сейчас происходит с «Иваном Грозным…» Репина, которого в 2018 году один товарищ три раза стукнул столбиком ограждения. Вот наконец дошли руки выложить мою фотосъемку с этого весьма интересного показа.

Мой подробный отчет, что именно нам говорили на этой презентации реставраторы, можно прочитать здесь. Рекомендую хотя бы одним глазком глянуть сначала.

Хотя вандализм произошел в мае 2018 года, следы до сих пор остаются незаделанными. Потому что реставраторы занимаются многочисленными подготовительными работами. Гигантская картина сама по себе была в очень плохом состоянии, и без удара. Так что реставрировать только эти три следа было бы тем же самым, что ставить новые заплаты на расползающуюся ткань, то есть бессмысленно. В числе проведенных работ: сняли дублилировочный холст, подведенный после первого вандализма.

Главным "аттракционом" был реставрационный стол, специально созданный для картины (потому что она такая большая, что на обычные столы реставраторов не влезала).

Вот мое видео, как этот складной стол поднимается из горизонтали в вертикаль, уже выкладывала ранее.

Теперь просто фото этого волшебного стола.

Все это вместе такое большое, что в ГТГ даже не нашлось подходящего помещения для реставраторов, пришлось оборудовать новое, выделив кусок в переходе между зданиями.

Крупно еще один стол, в виде распластанной буквы П, который виднеется на заднем плане. Он предназначен для того, чтобы его ставили поверх основного стола, и реставраторы, практически лежа на нем пузом, получали доступ к центральным участкам картины.

Стол начинают поднимать (с помощью пульта дистанционного управления).

И вот он в полный рост.

Стены специально сделаны черного цвета, чтобы можно было контролировать освещение и употребление ультрафиолета и инфракрасного, чтобы белые стены не отсвечивали и не искажали зрительные ощущения реставраторов. С этой же целью потолок представляет собой лампы, которые можно отключить целиком, включить, дать доступ дневному свету и проч. По словам реставраторов, они увидели такие способы оформления мастерской, навещая западных коллег, когда собирали информацию, как именно реставрировать этот гигантский шедевр.

Татьяна Городкова, главный хранитель Третьяковской галереи, рассказывает о ситуации.

Вид выпрямленного стола сзади.

На одной из стен — развеска состояния картины в разные годы.

На этом кадре обратите внимание на "1939 год". Красными точками отмечены "больные места" картины по состоянию на тот период.

Картину, в общем, реставрировали неоднократно (не только после первого вандализма 1913 года), и она фактически представляет собой лоскутное одеялко.

Это нам включили специальный свет, кажется, ультрафиолетовый, в его лучах, если всматриваться, видно, где на красочном слое картины поражения и лакуны.

Холст, снятый с подрамника, и распластанный на столе, прижатый магнитами, выглядит вот так вот.

Магниты на кромках.

На самом деле, "Иван Грозный…" был не на тоненьком подрамнике, а на здоровенном деревянном щите. Сейчас он скромно стоит в углу отдельно (целиком в кадр не влез, заставлен барахлом). Обратите внимание на металлические ручки по бокам. Тяжеленная махина, очевидно.

Отдельные фрагменты.

Вот на этом углу ковра произвели пробную расчистку и добрались до авторских красок, которые оказались намного ярче того, к чему мы привыкли в этой картине. По словам реставраторов, слои лаков на "Иване Грозном…" толще, чем слой краски.

А вот здесь, наоборот, пока оставили один из верхних слоев.



Еще детали, просто так (потому что когда будет шанс еще так крупно их снять? Никогда, ибо картина в экспозиции будет под защитным стеклом выставлена впредь).



Последние новости о картине такие. Директор З. Трегулова сказала недавно: "Сейчас все готово для того чтобы произвести какие-то очень важные работы с самой картиной, в том числе очистить ее от множества слоев потемневшего лака и приступить к повторному дублированию. Мы очень надеемся что к концу 2021 года этот процесс будет завершен". Однако когда картина вернется в экспозицию, они точно сказать не могут.

Для нее еще будут заказывать защитную капсулу, чтобы новый вандал не добрался. Может быть, если все будет хорошо, мы увидим ее снова на месте, в постоянной экспозиции в 2022 году.

Пока же в залах Репина в Лаврушинском переулке проходит очень интересная выставка, о которой я рассказывала здесь. На ней можно увидеть то, что обычно не выставляется: этюды Репина к картине и ее уменьшенное повторение, приехавшее с визитом из Воронежа.