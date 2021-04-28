Мнение: Когда Навального лишат статуса «склонен к побегу»?

Алексей Навальный обратился в суд с требованием признать незаконным решение, принятое еще в спецблоке СИЗО «Матросская тишина», по которому он поставлен на профилактический учет, как «склонный к побегу».

Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко больше года добивался лишить его звания «склонен к побегу». На профучет Захарченко поставили 7 ноября 2019 года, а судебное решение об отмене этого решения было принято в марте 2021 года…

Мне тоже довелось побывать «склонным к побегу», когда отбывал наказание по ст.282 УК…. Правда, когда до суда добралось мое заявление о том, что красная полоса в моем личном деле незаконная, из администрации колонии в суд принесли бумагу с решением об отмене решения о признании меня «склонным к побегу».

Не думаю, что по заявлению Навального из колонии принесут бумагу, что произошла ошибка. Скорей всего, с заявлением Навального поступят, как с заявлением Захарченко, рассматривать будут долго и нудно…

Фотография Алексея Навального отсюда

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