 

Кремль прокомментировал запрет гимна РФ на Олимпиаде

28.04.2021, 13:24, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя запрет гимна РФ на соревнованиях и его замену музыкой Чайковского, заявил, что главное – первые места, это все компенсирует.

«Я воздержусь от ответа, такое решение принято Олимпийским комитетом, это было предложено МОК, там получили согласие, поэтому я воздержусь от какого-то мнения. Конечно, мы все предпочли бы, чтобы играл наш прекрасный гимн. Но главное, чтобы спортсмены занимали первые места, это компенсирует все», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как президент относится к тому, что на международных соревнованиях вместо гимна будет играть музыка Чайковского.

Ранее в апреле МОК разрешил музыку Чайковского в качестве гимна сборной РФ на Олимпиаде.

В марте МОК согласовал парадную и повседневную формы одежды сборной РФ на ОИ в Токио, затем комитет одобрил дизайн этой формы.

В декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза.



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