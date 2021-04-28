 

Полиция начала проверку сообщений о поддельной справке на оружие журналиста Пивоварова

28.04.2021, 13:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начата доследственная проверка по сообщению о поддельной медицинской справке на оружие у журналиста Алексея Пивоварова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия», – отметил собеседник ТАСС.

По данным другого источника, из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту документы на оружие.

Алексей Пивоваров – журналист, ведущий YouTube-канала «Редакция», занимается документальными фильмами общественно-политической тематики и обзором новостей.

В 2020 году Forbes внес Пивоварова в список российских блогеров YouTube с самым большим заработком на рекламе. По данным журнала, журналист получил 920 тыс. долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / “Динамо” в матче претендентов на серебро УПЛ проиграло “Десне”

15.10 / СМИ сообщили, что во время обеда Зеленского и Ермака в Донецкой области военным не дали тарелок. Глава ОПУ назвал это абсурдом

19.10 / Алиев заявил, что у Азербайджана есть подтверждение присутствия РФ в Нагорном Карабахе

15.01 / Ученые узнали, как мировой океан пережил потепление 56 миллионов лет назад

17.07 / VOAэкспресс 07162020

15.02 / На Australian Open не осталось украинцев. Проиграла и Людмила Киченок

14.09 / ООН: сообщения о пытках в Беларуси должны быть расследованы

02.03 / “Оденься, бл…дь! Кто тебя, п…дораса, будет первым трогать?!” – В Житомирской области во время ссоры следователь ударил полицейскую

20.02 / Более 40% украинцев считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей – опрос

06.07 / В Украине будут использовать опыт Германии для закрытия шахт – Буславец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика