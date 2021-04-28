Полиция начала проверку сообщений о поддельной справке на оружие журналиста Пивоварова

Начата доследственная проверка по сообщению о поддельной медицинской справке на оружие у журналиста Алексея Пивоварова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия», – отметил собеседник ТАСС.

По данным другого источника, из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту документы на оружие.

Алексей Пивоваров – журналист, ведущий YouTube-канала «Редакция», занимается документальными фильмами общественно-политической тематики и обзором новостей.

В 2020 году Forbes внес Пивоварова в список российских блогеров YouTube с самым большим заработком на рекламе. По данным журнала, журналист получил 920 тыс. долларов.