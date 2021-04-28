Кейт Миддлтон и принц Уильям посмеялись над своей неумелой игрой в гольф: видео дня

Насыщенный вторник выдался у герцога и герцогини Кембриджских. Вчера в первой половине дня супруги посетили ферму в маленькой деревне под названием Литтл-Стейнтон в графстве Дарем на севере Англии, где им провели экскурсию по бескрайним угодьям, а потом научили герцогиню управлять трактором. Чуть позже Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в центр Cheesy Waffles Project, расположенный на территории того же графства Дарем. Этот центр специализируется на помощи детям, подросткам и взрослым в развитии их навыков.

Супруги не просто так выбрали именно этот центр для визита за два дня до десятой годовщины своей свадьбы: не так давно эта организация получила грант от молодежной благотворительной организации The Key, куда Кейт и Уильям пожертвовали внушительную сумму от доходов со своей свадьбы много лет назад. Напомним, 29 апреля, то есть уже завтра, монархи отметят оловянную свадьбу.

После общения с подопечными и амбассадорами центра, они научили Кейт и Уильяма играть в гольф. Правда, попытки были тщетны: герцогиня не с первого раза попала по мячу, а в цель попала и вовсе спустя долгое время. Но это ее не расстроило, а только рассмешило. Принцу тоже пришлось потрудиться над точностью удара – ему никак не удавалось принять правильное положение, согнув колени. Позже в официальном аккаунте супругов в Instagram появилось видео с забавным моментом их игры в гольф. Вот уж точно у кого можно поучиться самоиронии.

Для активного времяпрепровождения герцогиня сменила высокие кожаные сапоги на грубые ботинки со шнуровкой, а куртку хаки – на синий короткий пуховик, оставшись в тех же синих джинсах и белом свитере. А ее муж, принц Уильям, и вовсе решил остаться в том же образе: синих брюках, рубашке и синем кашемировом свитере (в подобном, кстати, недавно был сфотографирован его младший сын, принц Луи), поверх которого надел пуховик цвета хаки.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Как Кейт и Уильям отпразднуют годовщину, пока не известно. Кстати, 23 марта принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили место, где состоялась их роскошная королевская свадьба, – Вестминстерское аббатство в Лондоне, чтобы поблагодарить его сотрудников и волонтеров, доставляющих вакцину от Covid-19 в это историческое место.