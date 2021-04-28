Мнение: Список недружественных стран

Лавров пообещал в скором времени представить список недружественных стран.

Тут есть конечно некоторое запоздание, США свой список врагов (куда под номером 2 входит Россия) давно уже сформировали.

В порядке очевидного вангования.

1. США

2, Британия

3. Украина

4. Польша

5. Канада

6. Латвия

7. Литва

8. Эстония

9. Чехия

10.Грузия

Разумеется, список может достаточно легко пополняться за счет различных европейских сателлитов, которые может быть особо и не хотели бы в этом участвовать, но их мнение в таких вопросах в лучшем случае малозначимо, как это недавно было продемонстрировано на примере Чехии.

Подобные списки с обеих сторон, наглядно демонстрируют возвращение того самого блокового мышления, которое после уничтожения СССР так стремились похоронить, дабы не омрачать кажущееся торжество глобализма, где не должно было быть никаких блоков, ведь все подчиняются одному гегемону и нет никаких противостоящих ему групп, фракций и блоков. На деле же, спустя 30 лет все вернулось к спискам враждебным стран. Это очень яркая иллюстрация краха глобалистского проекта.

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