“Это самое красивое видео”. Кекелия показала первые минуты жизни сына
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“Сегодня день рождения у нашего Вани. Ровно один год назад мы встретились. Это самое красивое видео в нашем семейном архиве”, – подписала ролик артистка.
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Контекст:Кекелия замужем за украинским музыкантом Романом Дудой. Пара познакомилась на проекте “Голос країни 7” – они были участниками команды певца Сергея Бабкина. В 2017 году Дуда и Кекелия поженились. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца.
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