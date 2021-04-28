“Это самое красивое видео”. Кекелия показала первые минуты жизни сына

“Сегодня день рождения у нашего Вани. Ровно один год назад мы встретились. Это самое красивое видео в нашем семейном архиве”, – подписала ролик артистка.

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Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Контекст:Кекелия замужем за украинским музыкантом Романом Дудой. Пара познакомилась на проекте “Голос країни 7” – они были участниками команды певца Сергея Бабкина. В 2017 году Дуда и Кекелия поженились. 1 мая 2020 года певица сообщила, что родила первенца.

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