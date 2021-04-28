“Обычно у девушек бывает по-другому”. Собчак сделала откровенное признание о своей внешности

“Всю жизнь мучаюсь с тем, что не фотогенична. Первое, что мне говорят незнакомые люди: “Ксения, вы в жизни намного лучше!” Этим и утешаюсь, все-таки жизнь важнее”, – призналась телеведущая.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Обычно у девушек бывает по-другому: на фото красотка, а в жизни и не узнаешь”, – заметила подписчица petrun_maria.

Контекст:Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

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