 

“Обычно у девушек бывает по-другому”. Собчак сделала откровенное признание о своей внешности

28.04.2021, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Всю жизнь мучаюсь с тем, что не фотогенична. Первое, что мне говорят незнакомые люди: “Ксения, вы в жизни намного лучше!” Этим и утешаюсь, все-таки жизнь важнее”, – призналась телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Обычно у девушек бывает по-другому: на фото красотка, а в жизни и не узнаешь”, – заметила подписчица petrun_maria.

Контекст:Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / РФС отказался вводить дополнительные ограничения на стадионах

17.11 / При пожаре под Красноярском погибли пятеро детей

16.08 / Водителям пригрозили уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

07.08 / Берлин ответил на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

17.07 / В Польше призвали ЕС ввести санкции против «режима Лукашенко»

10.12 / Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: “Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?”

29.11 / Британские истребители перехватили над Северным морем российские противолодочные самолеты

29.01 / «Волонтеры Победы» анонсировали всероссийскую акцию в память о Лановом

05.08 / В мире: Плавучая бомба из РФ разрушила экономику Ливана

29.10 / Тема вмешательства России в выборы неинтересна американцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика