Вице-премьер-министр Федоров: По удобству и скорости уплаты налогов Украина войдет в мировые топы

Если бы в стране были качественные базы данных, не пришлось бы мучиться полтора года, чтобы запустить смену места регистрации

– Министерство цифровой трансформации работает полтора года. Вы довольны своим результатом?

– Я критически отношусь к себе и команде. Нет состояния полной удовлетворенности результатом. Оцениваю нашу работу таким статусом: двигаемся в рамках плана. У нас четыре ключевые цели до 2024 года.

Первая – оцифровать все услуги в нашей стране и сделать их полностью электронными, чтобы человеку вообще не нужно было физически ходить в государственные органы, кроме одного раза – получить паспорт. Для этого снимается биометрия и данные гражданина сразу попадают в качественные реестры. Хотя уже есть представление, как в будущем можно решить задачу получения паспорта без визита в госучреждения. Но в то же время получение услуг офлайн останется как альтернатива.

Вторая – покрыть страну интернетом. Мы хотим, чтобы 95% населения получили доступ к высокоскоростному фиксированному интернету и 4G до 2024 года. Уже есть определенный результат в этом направлении.

Третья – обучить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности. Речь о людях, которые прежде не владели технологиями. Мы учим их доверять цифровому государству, чтобы они поняли, насколько это упрощает жизнь и делает их счастливее.

Четвертая цель – увеличить долю IT в ВВП страны до 10% (сегодня это примерно 3,7%).

Если все цели реализовать, нам удастся создать самую удобную страну в мире с точки зрения пользователя государственных услуг. В рамках этих целей мы двигаемся по плану. При такой динамике вскоре начнется эффект снежного кома: с каждым месяцем будет появляться все больше продуктов, которые приближают нас к цифровому государству.

– Вы подсчитали, сколько вообще у нас госуслуг?

– Официально более тысячи, если взять еще и подуслуги – несколько тысяч. Наш подход: не просто оцифровать все, что есть, а оптимизировать, упростить, некоторые услуги даже ликвидировать. Например, справка о составе семьи. На уровне Кабмина мы ее уже убрали, хотя некоторые органы еще требуют, но со временем она исчезнет вовсе.

Еще пример: совсем недавно для регистрации новорожденного ребенка нужно было сделать много визитов, провзаимодействовать с 8–11 госорганами. Сейчас благодаря “еМалятко” для человека это одна услуга, а для государства – более восьми. Таким образом запуская услугу, мы объединяем ее с другими сопутствующими и убираем лишние.

Всего в стране должно быть до 300 услуг. Сейчас насчитывается массовых около 120 услуг, в основном их предоставляют Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Мы ведем мониторинг и смотрим статистику по каждой.

Федоров: Мы создаем условия, чтобы начиная с 2022 года каждый месяц запускать десятки услуг. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

– С какой скоростью вы планируете реализовать данные цели?

– До 2024 года собираемся завершить полностью оцифровку госуслуг. Мы сейчас делаем некоторые фундаментальные вещи, которые позволят продвигаться с большой скоростью.

Запускаем цифровую подпись в смартфоне – это один из инфраструктурных элементов, потому что для получения услуги человек должен подтвердить, что это он.

Мы разрабатываем платформу для развертывания реестров, которая позволит нам в считанные часы и дни запускать реестры любой сложности. Базы данных – основа цифрового государства. Если бы нам досталась страна с качественными реестрами, которые создавались для людей и менеджеров, а не для зарабатывания денег, мы запускали бы услуги по щелчку пальца. Мы же получили реестры в неудовлетворительном состоянии.

Вот пример: реестр водительских удостоверений. В нем 9,5 млн водителей. Фотографии и полные данные в базе имелись только по 2,5 млн водителей. Благодаря разным инструментам мы придумали интеграцию с реестром паспортов и уже стало качественно отображаться 5 млн удостоверений.

Если бы в Украине изначально были качественные базы данных, технологически готовые обмениваться между собой данными, не пришлось бы мучиться полтора года, чтобы запустить смену места регистрации. Сейчас это наиболее востребованная услуга. Чтобы ее запустить, пришлось подружить между собой несколько тысяч реестров и научить их взаимодействовать. У некоторых реестров вообще не было технической возможности интегрироваться. Другие находятся исключительно на бумаге.

One stop shop (это термин, который означает портал и приложение – единый бренд “Дія”, который все знают и куда заходят за услугами) мы создали с нуля. Уже больше 10 млн украинцев воспользовались разными продуктами “Дії”. Таким образом мы создаем условия, чтобы начиная с 2022 года каждый месяц запускать десятки услуг. Параллельно мы уже запускаем услуги (регистрацию ФЛП, смену КВЭД, регистрацию ООО, смену места регистрации, “еМалятко” и так далее) и при этом смотрим, как исправить фундаментальные ошибки, допущенные до нас.

Мы хотим запускать сервисы, которые прозвучат в мире. Это не просто удобно для украинцев, а еще формирует бренд нашей страны

– У многих людей в Украине нет своего жилья, поэтому они арендуют квартиры. Скажем, прописаны у мамы в Сумах, а живут и работают в Киеве, из-за чего сталкиваются с множеством неудобств. Как вы решите такую проблему?

– Человеку в приложении или на портале “Дія” достаточно указать адрес, где он хочет зарегистрироваться. Собственник жилья получит уведомление. Нажав кнопку “подтвердить”, он позволит человеку зарегистрироваться и заверит свое решение электронной подписью. Владелец жилья сможет также проверить всю информацию о человеке, которого регистрирует. Посещать ЦПАУ, военкоматы в перспективе больше не будет необходимости.

– А как же тысячи собственников, которые не хотят светить, что у них квартира в аренде?

– Регистрация человека не означает, что квартира автоматические сдается в аренду. С точки зрения сервиса мы все максимально упростим. Можно к себе прописать любого человека, и это ничего не означает. Если собственник захочет оплатить налог, он сможет это сделать в приложении “Дія”. А после запуска цифровой подписи арендатор и съемщик квартиры смогут даже создать контракт за несколько минут и подписать его.

Надо отметить, что сейчас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион украинцев вообще не имеют места регистрации.

Почему это плохо для государства? Оно не может развивать инфраструктуру. Когда нет регистрации, нет и понимания, где и сколько людей проживают. Следовательно, невозможно понять, где строить дорогу, больницу, детсад, школу, разбивать парк, запускать транспорт. То есть невозможно принимать эффективные управленческие решения.

Зачем это нужно человеку? Потому что по месту проживания он сможет получать более качественные услуги. Я выступаю за либерализацию в этом вопросе и убежден, что надо отвязывать жизненные ситуации от места прописки. Люди в XXI веке много мигрируют, меняют квартиры, города, арендуют жилье. Нормально не быть привязанным к месту регистрации.

Федоров: Мне хочется быстрее все внедрить, упростить, так что я живу уже новыми задачами. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

– Какие еще услуги появятся в ближайшее время?

– Мы презентуем цифровую подпись. Это прорывная технология! Подпись генерируется удаленно, через идентификацию лица (надо подвигать головой перед камерой смартфона) сверяется биометрия с реестром и генерируется подпись. Часть ее хранится в облаке, часть на защищенном контейнере в смартфоне.

Запускаем оплату налогов для физлиц-предпринимателей на упрощенке. Вообще фантастика – в три-четыре клика можно оплатить налоги и ЕСВ, подать декларацию. Все просто, никаких лишних бумаг, система автоматически подгружает необходимые данные.

Также запускаем автоматическую регистрацию бизнеса. 20 апреля протестировали первую регистрацию ФЛП – внесение данных в реестр заняло пару секунд. Таким образом мы запустим самую быструю регистрацию бизнеса в мире. К тому же мы убираем регистратора из этого процесса. Человек самостоятельно заполняет форму заявления, поэтому регистрация в реестре происходит мгновенно.

Мы изучили системы регистрации в разных странах и в Украине, придумали, как сделать так, чтобы требовалось всего несколько кликов, и реализовали свою идею. Все просто. Не знаешь, какой выбрать КВЭД, – заполни тест, он поможет. Можно просто сменить КВЭД или закрыть ФЛП.

Мы хотим запускать сервисы, которые прозвучат в мире. Это не просто удобно для украинцев, а формирует бренд Украины. В этой сфере мы в топах, и думаю, по удобству и скорости уплаты налогов мы тоже войдем в мировые топы. Но мы не живем этими победами. Я езжу по ЦПАУ, смотрю, как люди получают услуги, нашел множество зон для улучшения и бесполезных услуг. Мне хочется как можно быстрее все внедрить, упростить, так что я живу уже этими новыми задачами.

– То есть мы с вами обсуждаем прошлое, а вы уже в будущем внедряете новые сервисы?

– Очень похоже на это. Мы еще не презентовали одни услуги, а проводим встречи для решения следующих задач. Кстати, у нас скоро состоится “Дія. Саміт”. Мы должны были раньше презентовать новые услуги, но из-за карантина перенесли. Это большое событие, где Минцифры презентует все свои наработки, все новые продукты.

Также мы презентуем регистрацию в “Дія” через NFC (когда ID карточку подносите к телефону и так авторизируетесь в приложении даже без BankID) и сервис прямой электронной демократии.

– Неужели голосование?

– Увидите. Не совсем. Но это точно будет сюрприз для всех.

Запускаем возможность регистрировать онлайн свою недвижимость, если ее нет в реестре, – все документы автоматически подтягиваются из БТИ. Потому что на сегодня в реестре только 30% недвижимости.

Еще одно новшество – статичный QR-код. Например, вы заселяетесь в отель – у вас берут паспорт и делают с него ксерокопии. Больше в этом нет необходимости. Сотрудник отеля генерирует код, вы его сканируете и получаете сообщение в приложении, что отель запрашивает номер паспорта, вы подтверждаете, и у отеля появятся ваши документы, а у вас сохранится запись, что вы передали данные отелю. Это намного безопаснее. Любой бизнес сможет генерировать такие коды. Это услуга, как и многие другие, будет работать по принципу people to people (от человека к человеку), мы как государство никак ее не регулируем и не вмешиваемся.

– А до конца года чего нам ждать еще?

– Это мы расскажем на саммите.

У нас работает профессиональная команда. Ребята находят такие юридические конструкции, что могут победить бюрократию и преодолеть сопротивление

– Сколько людей на сегодня работают в Минцифре?

– Во всех проектах задействовано около 300 человек. Есть министерство, госпредприятие “Дія”, офис вице-премьера, много донорских проектов, заместители по цифровой трансформации в каждом ведомстве. Мы построили уникальную структуру в мире: министерство формирует цифровую политику, замы по цифровой трансформации в каждом министерстве и ведомстве, в областных и городских администрациях. Сейчас замы по цифровой трансформации появляются также в территориальных общинах. В парламенте есть комитет по цифровой трансформации. То есть мы полностью пронизываем государство, чтобы проводить изменения с помощью эффективного менеджмента.

Федоров: У нас в команде компетентные и мотивированные люди. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

– Есть регионы и ведомства, где вам откровенно не рады?

– Сначала были, потому что никто не понимал, чем мы собираемся заниматься. Но сейчас намного легче работать. Люди увидели эффект, теперь все хотят свои продукты видеть на “Дія”, все содействуют, в первую очередь президент и премьер-министр. С кем-то у нас динамичнее сотрудничество, с кем-то медленнее. Обычно это зависит от компетенции менеджеров в конкретных структурах. Откровенный саботаж возникает редко. Мы не выносим это в публичную плоскость и решаем вопросы в рабочем порядке.

– Интересно, как?

– У нас работает профессиональная команда. Ребята находят такие юридические конструкции, что могут победить бюрократию и преодолеть сопротивление. Эффект достигается в большинстве случаев за счет личных лидерских качеств менеджеров. Мы держим свое слово и завоевываем доверие. Мы трижды в неделю созваниваемся, коллеги рассказывают, что решили проблему по каким-то продуктам. А я знаю, каким был масштаб, и даже представить не могу, что они для этого сделали. У нас очень компетентные и мотивированные люди.

– Но, наверное, есть архаичные госструктуры и госпредприятия с теневыми схемами. Там тоже удается справиться с сопротивлением?

– Мы стараемся в такие структуры запускать простые проекты, чтобы был результат, но не возникло большого сопротивления. Так потихоньку мы начинаем взаимодействовать и выстраивать отношения. Со временем и там меняются руководители, омолаживается коллектив, поэтому шаг за шагом мы продвигаемся. Проблемы, конечно, есть, но эволюционно мы с этим справимся.

Благодаря Минцифры несколько десятков миллиардов гривен попали в бюджет. Еще остается ряд проблем, но мы их решаем

– Как в Минцифре происходит креативный процесс?

– Первое, что мы сделали, собрали качественную информацию. Изначально было непонятно, сколько услуг в стране, как они называются, как классифицируются, сколько ЦПАУ надо и где.

Мы собрали данные, запустили мониторинг услуг и начали анализировать. Для себя ранжировали услуги по популярности, определили, что делать в первую очередь, а что может подождать. Собрали топ услуг, проанализировали сопротивление, возможность быстро реализовать идею, деньги, возможность назначить представителя по цифровой трансформации и так далее. Так у нас появился пошаговый план действий.

Каждый понедельник мы проводим мероприятие с топовыми игроками нашей команды и приглашенными экспертами из бизнеса. Вместе рассматриваем каждую услугу: как построен бизнес-процесс сейчас, а как должен быть.

Во время обсуждения рождается много интересных идей. Так мы сохраняем логическую структуру и приоритетность, но в то же время оставляем пространство для креативности, чтобы не превращаться в бюрократического монстра. У нас всегда есть новые идеи. Например, в наших встречах постоянно принимает участие Олег Гороховский из “Монобанка”. У него гениальное мышление, он генерирует кучу классных идей, и даже самая сложная услуга после его участия упрощается в два раза.

– Сколько людей занимается разработкой продуктов?

– Мы не хотим превращать государство в большую IT-компанию, хотим, чтобы была мастер-тим, которая владеет технологиями и работает с подрядчиками. Мы хотим все отдавать на аутсорсинг. В Украине прекрасные технологические компании, которые умеют разрабатывать продукты. У нас в штате до 30 разработчиков на портал и приложение, также есть подрядчики.

– Все украинцы?

– Конечно.

– А привлекаете иностранных экспертов и специалистов?

– Нет надобности. У нас одни из лучших в мире разработчиков.

Федоров: Сегодня доступ к интернету – это базовая потребность человека. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

– У Минцифры на этот год один из самых маленьких бюджетов. Как вы выживаете?

– Мы развиваемся по всем канонам современных организаций – сначала запускаем продукт, который должен доказать свою жизнеспособность. В прошлом году мы сохранили для бюджета несколько миллиардов гривен и при этом смогли запустить большое количество продуктов, привлечь партнеров, бизнес, доноров, которые помогли нам все профинансировать.

Мы остановили закупки ненужных IT-систем на 2 млрд грн, помогли налоговой ликвидировать самую большую проблему со скрутками. И в прошлом году при коронакризисе налоговая показала сумасшедший рост по сборам – минимум 2 млрд грн ежемесячно после того, как мы в июне запустили эту спецоперацию. То есть благодаря Минцифры несколько десятков миллиардов гривен попали в бюджет. Еще остается ряд проблем, но мы их решаем.

– Вы такое важное дело делаете, не обидно, что вас недооценивают в прямом смысле этого слова?

– Нам достаточно выделенных денег для того, чтобы функционировать и развивать продукты.

– Но хорошие разработчики на вес золота. Если им плохо платить, они найдут лучшее предложение.

– Государство устроено таким образом, что не позволяет платить большие зарплаты работающим на него людям. Часто вопрос не в бюджете и количестве денег, а в юридической конструкции. Конечно, денег не хватает и, я считаю, наши работники должны зарабатывать лучше. Но сейчас, даже если нам дадут еще денег, мы не сможем платить большие зарплаты. Это вопрос реформы всей госслужбы. Мы им не занимаемся, потому что это не наша зона ответственности, но надеемся на изменения.

Наша задача – благодаря энтузиазму людей, которые хотят внести свой вклад в развитие государства, все успеть за несколько лет. Я надеюсь, состоится реформа госслужбы, сократится число министерств, чиновников, больше денег останется в бюджете и можно будет обеспечить лучшую мотивацию и зарплату. Но на данный момент это еще нужно заслужить – государство столько лет неэффективно работало, что кому-то приходится выполнять социальную миссию.

Мы видим модель эффективного правительства и хотим представить ее людям. Например, мы собрали все проекты цифровой трансформации (“еНотариат”, “еМалятко”, “еЗдоровье”, “еШкола”, “еНалоги” и так далее), создали методологию и сделали дашборд, на котором видно, какой бюджет проекта, кто за него отвечает (с фото менеджеров), дедлайны, на каком этапе реализация, есть ли просрочка, когда ожидается запустится. Вскоре сделаем его публичным, тогда каждый украинец сможет увидеть эту работу.

– Вы считали, сколько денег сэкономили государству?

– 2,7 млрд грн на закупках и по 2 млрд грн поступлений каждый месяц начиная с июня. Тут не учитывается социально-экономический эффект. Занимаясь построением цифрового государства, мы напитываем его качественными данными, чтобы принимались эффективные управленческие решения для роста экономики и развития регионов Украины. По разным оценкам, одна услуга может сэкономить сотни миллионов гривен денег украинцев.

– А сколько чиновников вы оставили без работы?

– Всегда есть перетекание людей из одной сферы в другую. Это нормально. Новая формация экономики создает добавленную стоимость в других направлениях. Условно говоря, развитие цифрового государства приведет к увеличению IT-компаний, вокруг которых развивается инфраструктура – юристы, бухгалтеры, технический персонал. Мы реально сможем это оценить только в 2024 году, когда запустим все сервисы.

Важно научить детей не просто тому, что такое смартфон, планшет или компьютер, а грамотно пользоваться ими, искать информацию, анализировать, принимать решения

– Из-за эпидемии коронавируса актуальность дистанционного образования стала очевидной, но качественно учить детей было очень сложно, ведь даже во многих больших городах школы столкнулись с проблемами из-за слабой связи или даже полного отсутствия интернета. А это большое препятствие для цифрового государства в целом.

– Как только началась пандемия, в марте 2020 года мы запустили бесплатный курс для учителей, как использовать IT-инструменты для дистанционного обучения. Он стал одним из самых популярных на платформе “Дія. Цифрова освіта”. Его посмотрели больше 45 тыс. учителей. Мы создали для них комьюнити – чат в Viber, где они между собой общаются и обсуждают возникающие ситуации.

Кроме того, мы помогли областям использовать образовательную субвенцию на подключение школ к интернету и договорились со всеми IT-интеграторами о предоставлении (бесплатном) украинским учителям разных решений для дистанционного обучения.

А в этом году запустили большой проект – выделяется 500 млн грн из бюджета на подключение объектов социальной инфраструктуры в селах к оптическому интернету. На данный момент подали предварительную заявку 730 общин, в которых находится около 4,5 тыс. сел и более 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры. Наша цель на этот год – подключить как минимум 6 тыс. объектов (школ, больниц, библиотек) к оптическому интернету.

Параллельно совместно с Министерством образования мы разрабатываем новую программу по информатике для школьников. Хотим, чтобы этот предмет начинали изучать с младших классов. Важно научить детей не просто тому, что такое смартфон, планшет или компьютер, а грамотно пользоваться ими, искать информацию, анализировать, принимать решения, определять вредные ресурсы.

– В Украине множество сел, куда часто автобус не может доехать, а как туда попадет высокоскоростной интернет?

– Территория Украины достаточно хорошо покрыта фиксированным интернетом. Не подключены только маленькие села. За несколько километров до населенного пункта провайдер заканчивает свою сеть и дальше не ведет, потому что ему это экономически невыгодно. За счет субвенции из госбюджета община сможет оплатить услуги провайдера, чтобы он довел сеть до села. И договорились, сто провайдеры дают до конца 2022 года объектам социальной инфраструктуры бесплатный интернет.

Когда в маленьком селе школа подключится к интернету, появится точка, от которой могут подключаться другие люди, что в разы уменьшает стоимость подключения. Ведь сегодня доступ к интернету – это базовая потребность человека.

Федоров: В Украине создаются комфортные условия для инвесторов, стартапов и продуктовых компаний. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

– Украина – самая бедная страна Европы…

– …пока…

– …и доступ к государству в смартфоне упирается в покупку устройства, что многим жителям сел не по карману. Как собираетесь к ним доставить цифровое государство?

– Как я уже говорил, мы не просто создаем цифровое государство, а многое упрощаем, меняем саму логику. Внедрение электронных услуг значительно разгрузит центры предоставления админуслуг. Со временем там уменьшится загрузка, следовательно, людям старшего возраста станет проще использовать эти центры.

У нас есть субвенция – 220 млн в этом году. Мы собираем заявки и помогаем общинам строить ЦПАУ, если их нет. То есть мы одновременно строим услуги онлайн и создаем физическое пространство для их получения.

Кроме того, для людей старшего поколения мы запустили курс на портале “Дія. Цифрова освіта”. Сняли мини-сериалы, где звезды обучают всему – от оплаты коммуналки в интернете до того, что такое искусственный интеллект. Уже более 520 тыс. человек зарегистрировались и начали обучение.

“Дія. Сіті” позволит Украине стать хабом, коворкингом для технологических компаний всего мира

– Вы ранее заявляли, что хотите привлечь в Украину айтишников со всего мира. Какими плюшками вы их сюда заманите?

– Простота регистрации и администрирования бизнеса (что мы уже сделали) и лучшая налоговая система в мире – “Дія. Сіті” (законопроект в первом чтении уже проголосовали в парламенте). Таким образом создаются комфортные условия для инвесторов, стартапов и продуктовых компаний. Гарантирована защита авторских прав, внутри закона прописана защита от произвола правоохранителей, описан специальный правовой режим. Это позволит Украине стать хабом, коворкингом для технологических компаний всего мира. И чем больше денег будут приводить наши инвесторы, тем больше будет рабочих мест и тем богаче станут украинцы.

– Когда речь заходит об инвестициях, экономисты и бизнесмены говорят об одном и том же – с такой судебной системой никто не рискнет в нас вкладывать деньги. Вы нашли решение этой проблемы?

– Президент занимается судебной реформой. Я не сомневаюсь, что через несколько лет вопрос будет решен. По моему мнению, судебная реформа – такой же проект, как цифровое государство или рынок земли. Им должны системно заниматься ответственные менеджеры.

– А не помешает ли эта проблема запуску вашего глобального IT-проекта?

– Все, что могло помешать, учтено в законе. Правовая защита прописана внутри так, чтобы инвесторам не приходилось обращаться в суды.

Федоров: Нет ничего того, что мы создали просто так. Сперва цель, потом оргструктура – все было просчитано. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

– Вы – самый молодой вице-премьер-министр и министр в истории Украины. Как вам это удалось?

– Оказался в нужном месте в нужное время. (Смеется.) В этом главная заслуга президента. Вместе со мной во власть зашло большое количество молодых людей.

– Под вас по сути с нуля создали целое министерство.

– Его не создавали просто для моего трудоустройства. У Зеленского еще до того, как он стал президентом, было видение цифрового государства. Во время избирательной кампании я руководил цифровым направлением, мы все время обсуждали, дорабатывали эту идею. Когда он победил на выборах, мы окончательно сформулировали идею: стать самым удобным государством для людей.

Три – четыре месяца я изучал вопрос, пообщался со всеми стейкхолдерами, поездил по другим странам. И мы нарисовали модель: чтобы стать самым удобным государством, надо достичь четырех целей, которые я озвучил ранее. Чтобы их достичь, нужны замы в каждом министерстве, потому что отдельно взятое министерство не сможет такую задачу решить. Нужно собственно Министерство цифровой трансформации, которое будет формировать политику и выносить на заседания Кабмина нормативно-правовые акты.

Кто будет ставить задачи главам обладминистраций и других министерств? Для этого нужен статус вице-премьера, чтобы координировать и контролировать министерства. Нужен комитет в Верховной Раде, потому что предстоит принять десятки важных законов. Таким образом нарисовалась организационная структура. Нет ничего того, что мы создали просто так. Сперва цель, потом оргструктура – все было просчитано. Президенту понравилось это видение, он поверил в его реализацию.

У нас не такое большое окно возможностей, поэтому президент все время повышает уровень и качество задач

– Вы продолжаете общаться с президентом?

– Конечно.

– Он доволен вашей работой?

– Президент все время повышает уровень и качество задач. У нас окно возможностей не такое большое. Если мы почувствуем себя удовлетворенными, это плохо отразится на результате. Поэтому президент хочет быстрее, лучше, больше. Это заставляет нас расти.

– Как вы познакомились с Владимиром Зеленским?

– Моя компания сотрудничала с “Квартал-Концерт”. Однажды я приехал в офис, чтобы презентовать продукт. И топ-менеджер сказал: “Зеленский здесь, я его сейчас позову. Пусть посмотрит, какие у нас есть классные ребята. Мы много раз меняли подрядчиков, никто это не мог сделать”. Он пришел, посмотрел, мы поговорили. Так и познакомились.

– Как попали в избирательный штаб?

– В декабре ко мне обратились с вопросом: если бы Зеленский пошел на президентские выборы, как бы ты видел кампанию в цифровом поле? Я предложил свое видение, презентовал и так попал в команду.

– Выходит, вы узнали о том, что Зеленский пойдет в президенты, одним из первых?

– Не могу сказать, сколько еще людей об этом тогда знали. Я присоединился в 20-х числах декабря. Та избирательная кампания была невероятной. За нее мы взяли семь наград международной премии Polaris Awards в политтехнологиях, из них шесть – золото: “Лучший сайт”, “Лучшее вовлечение”, “Лучшее видео”, “Юмор против агрессии” и так далее.

– Вас никто не пытался после этого перекупить?

– Ко мне постоянно обращаются с предложениями. Для меня избирательная кампания Зеленского была идеологическим проектом. Мне больше нравится заниматься цифровыми трансформациями. Сначала я работал для бизнеса, теперь – для государства. Тут больший масштаб и много возможностей.

– Бизнес с точки зрения дохода намного прибыльнее, чем госслужба. Не жалеете, что все бросили, ведь экономически вы точно проиграли?

– 100%. Мне удалось заработать все необходимое в бизнесе. Мне много не нужно, не нужны загородные дома, машины особенные. У меня потребности обычного человека, я их удовлетворил еще до старта избирательной кампании. Заработанные тогда деньги помогают мне сейчас поддерживать уровень благосостояния. Такими темпами я могу до пяти лет спокойно жить. Я считаю, у меня есть уникальная возможность реализовать большую миссию для своей страны – сделать Украину узнаваемой во всем мире. И второй плюс – профессиональное развитие. Это невероятный шанс.

Важно обучать детей с малых лет тому, что такое интернет, как его использовать для развития. Это реальный вызов, который нам всем придется решать

– Расскажите о вашей семье. Как вашим родителям удалось вырастить вас таким?

– У меня обычная семья. Мои родители продолжают жить в городе Васильевка Запорожской области. Мама работала финансистом в райадминистрации, папа – в БТИ. Когда с первым правительством мы реформировали райадминистрации, моя мама попала под сокращение.

– Обиделась на вас?

– Нет. Но многие удивились, почему я не решил вопрос для этой администрации. У меня такая позиция: администрации в таком виде не нужны, все процессы следует упростить, кадры оптимизировать. Мама перестроилась, пошла работать в другую сферу. Никаких обид. Она сразу была согласна. Дело в том, что люди, которые работают в бюрократических структурах, согласны с тем, что их нужно реформировать. Теперь мы БТИ оцифровываем…

– Папа тоже пойдет под сокращение?

– Теперь пришли за ним. (Смеется.)

На самом деле ничего необычного в моей семейной истории нет. Все, как у всех. Я учился в Запорожском национальном университете (факультет социологии и управления) на бюджете. Потом занялся предпринимательством. Моя компания первой в городе занялась цифровой трансформацией бизнеса. Начали работать с компаниями по всему миру. Были клиенты из Австралии и США. Потом появилось много клиентов из Киева. Поэтому купил квартиру и в августе 2018 год переехал с семьей в столицу. А уже 25 декабря я работал в избирательной кампании у Владимира Зеленского. Я по сути Киев и не увидел.

– Ваша супруга поддержала ваш поход в политику?

– Уже да.

– Что значит уже?

– Изначально Анастасия опасалась, ведь это политика, охрана, скандалы. Переживала, что я буду пропадать на работе. Но все оказалось не так. У меня нормальный график. Я веду жизнь обычного человека.

– Вы не работаете до ночи?

– В таком режиме невозможно быть эффективным. Если люди работают до ночи, это говорит о слабом менеджменте. У нас классная команда, много толковых ребят. В 7.30 у меня первый созвон, когда я еду на работу в машине. В 19.00 – 19.30 я уже дома.

– То есть успеваете уделить время жене и дочке?

– Безусловно. Я провожу достаточно времени с семьей.

Федоров с женой Анастасией и дочерью Марией. Фото: Михаил Федоров / Instagram

– Сколько лет вашей дочери?

– Четыре года.

– Вы ей смартфон даете?

– Даем. Там есть приложения, игры на английском языке. Мария прекрасно справляется. Смотрит развлекательные продукты, мультфильмы. И, как все дети, разный бред, который мы пытаемся ограничивать.

– Удачно?

– По-разному. Есть детский YouTube, куда попадает меньше бреда и рекламы. Мы с женой блокируем влоги, не нацеленные на развитие. Фильтрация того, что смотрит ребенок, – большая работа для современных родителей.

– А для многих еще и большая проблема. Что вы как эксперт посоветовали бы родителям?

– Я заметил одну вещь: чем больше времени ребенок проводит с гаджетом, тем больше нервничает и злится. Нужно постараться занимать его альтернативными играми, уделять ему больше внимания и играть с ним. Тогда он будет меньше залипать с планшетом и телевизором.

Надо вырабатывать правила, ограничивать время, когда он может пользоваться гаджетами. Хорошо бы его заинтересовать образовательными программами и мультфильмами. На планшете и телефоне устанавливать только те игры, которые нацелены на обучение. Их сейчас множество. Геймификация обучения – мировой тренд. Уверен, за этим будущее.

Необходимо блокировать бесполезный контент. Обязательно создавать учетную запись для ребенка, чтобы отслеживать, какая реклама ему выдается, какой контент он потребляет. А вообще важно обучать детей с малых лет тому, что такое интернет, как его использовать. Это реальный вызов, который нам всем придется решать.

И самое важное – родители должны подавать детям здоровый пример. Если папа постоянно играет в игры на телефоне, ребенок будет делать то же самое. А если он видит, что папа читает, занимается саморазвитием, то будет стремиться подражать ему.

Советы простые: формулировать четкие правила пользования технологиями, быть примером и фильтровать контент. К слову, это актуально и для всех взрослых.

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