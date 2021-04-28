 

Бутусов: В Крым перебросили одно из лучших российских соединений – 56-ю бригаду. Россия готовится к новому витку напряженности

28.04.2021, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия готовится к новому витку напряженности и разворачивает новую дивизию около границ с Украиной.

25 апреля Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде, в непосредственной близости от границ Украины, в составе 8-й армии Южного военного округа, в зоне ответственности которой оккупированный Донбасс. При этом одно из лучших российских соединений – 56-я десантно-штурмовая бригада – переброшено из Камышина в Крым, находится недалеко на базе в Феодосии, а на базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине развертывается целая дивизия. Это означает развертывание не менее четырех – шести новых батальонно-тактических групп со средствами усиления, которые могут достичь наших границ своим ходом – от Волгограда здесь всего 400 км, от Камышина – 600.

При этом на полигоне Погоново под Воронежем, в 250 км от границы с Харьковской областью Украины, Россия сохраняет лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. Ее не отводят, как заявил министр обороны Шойгу, с 23 апреля. Официальная причина – бригада примет участие в маневрах “Запад 2021”, которые могут быть проведены по плану в сентябре. Очевидно, что это просто официальное объяснение причин, не более чем слова, чтобы как-то объяснить сохранение на месте этой бригады, переброска которой стала началом кризиса в этом году.

Очевидно, Кремль сделал вывод по результатам подготовки к вторжению, что им необходимо наращивание полностью укомплектованных и готовых к бою соединений, которые могут выходить к границам Украины одним броском – по сути за одну ночь с места постоянной дислокации. Чтобы избежать упреждающих заявлений стран НАТО и обеспечить оперативную внезапность.

“Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря… Вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа. В 2020 году войска [Южного округа] получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%”, – заявил 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу на коллегии МО РФ, посвященной усилению Южного военного округа, направленного против Украины.

26 апреля в России Путин издал указ о проведении в РФ ежегодных военных сборов резервистов.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Реакция на болезнь Трампа подтвердила безумие либеральных СМИ и демократов

03.08 / Названы отрасли с самыми высокими в РФ зарплатами

31.07 / ГБР закрыло “религиозное” дело против Порошенко

24.07 / Турецкие граждане оценили решение о смене статуса собора Святой Софии

12.07 / Три человека пострадали при жесткой посадке самолета в Тверской области

17.07 / Брата иранской журналистки «Голоса Америки» приговорили к восьми годам тюрьмы

24.03 / Сын Ротару заявил о взломе Instagram-страницы его 19-летней дочери

17.08 / Число умерших от COVID-19 в Индии превысило 50 тысяч

01.11 / В Греции на месяц закроют рестораны и введут комендантский час

27.07 / Полицейские проверят видео с прикуривающим от свечи в церкви подростком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика