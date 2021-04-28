СБУ изъяла более 800 кг серебра и 43 млн грн у группы, которую подозревают в финансировании боевиков “ЛДРН”

Сотрудники СБУ задокументировали проведение финансовых операций на 240 млн грн, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием денег. Для легализации средств фигуранты скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

“Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых “ЛДНР”, – отметили в релизе.

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в бюджет Украины. Транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы, подчеркнули в СБУ.

Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности группы к финансированию террористических группировок “ДНР” и “ЛНР”.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

более 43 млн грн;

более 800 кг серебра в банковских слитках;

компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;

документы, подтверждающие проведение сделок.

—