Тульские археологи нашли место Судбищенской битвы

В XVI веке на землях нынешних Тульской и Орловской областей состоялась знаменитая битва между русичами и крымской ордой. Российские археологи уверены, что нашли место Судьбищенского сражения.

Судьбищенская битва оставила значимый след в истории России. В конце июня 1555 года войско Ивана Шереметьева сошлось на одном поле с крымской ордой. На земли Руси захватчиков привел хан Девлет I Гирей. Долгое время точное место схватки с вражеской армией было не известно.

Однако совместная работа специалистов Института археологии Российской академии наук и Тульского Госмузея-заповедника «Куликово поле» Туле помогла разрешить многовековую загадку. Предположительно, историческое противостояние происходило на стыке Орловщины и Тульской области.

Здесь в районе реки Гоголь исследователи обнаружили множество обломков клинков и стрел. По сведениям, опубликованным членами экспертной группы, всего на поле битвы XVI века выявлено около полторы сотни наконечников от стрел. Также, по данным «Слова и дела», среди находок есть фрагменты лезвий от мечей и другие артефакты.

Источник: slovodel.com