 

Ученый заявил о неэффективности введения локдаунов

28.04.2021, 13:02, Новости дня
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Локдауны влекут за собой серьезные экономические ущербы, но при этом не дают ожидаемых результатов с точки зрения эпидемиологии, это показывает международный опыт, сообщил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

«Локдауны введены и во Франции, и в Италии, Польше и Чехии. Влечет за собой серьёзный экономический ущерб, не поддерживается населением, и самое главное, что введение локдаунов не дает тех эпидемиологических эффектов, на которые они направлены. На это надо обратить особое внимание: то, что мы видим в плане эпидемиологии», – передает РИА «Новости» слова Кутырева в ходе международного онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

Напомним, в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса.



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