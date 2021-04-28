 

Социальная дистанция в помещении мало влияет на риск заражения SARS-Cov-2

28.04.2021, 13:00, Разное
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Для исследования, результаты которого опубликованы в журнале PNAS, специалисты MIT разработали формулу оценки риска заражения в закрытом пространстве с учетом различных факторов — количество людей, продолжительность контакта, активность, ношение масок, качество вентиляции, соблюдение социальной дистанции.

Расчеты показали, что при спокойном взаимодействии нескольких человек — например, на небольшом совещании, — во время разговоров выделяется небольшое количество аэрозолей с содержанием вируса, которые будут достаточно быстро оседать на пол. Однако если в помещении находится много людей, которые громко разговаривают, кричат или поют, капли с вирусными частицами могут дольше задерживаться в воздухе.

Так, если 25 человек находятся в одном помещении в масках (и разумеется, регулярно меняют их) и разговаривают, то если к ним присоединится зараженный, присутствующие могут подвергнуться воздействию вируса за двое суток. Однако если те же 25 человек не носят маски и не разговаривают, а инфицированный оказался в одном помещении с ними, временной промежуток, в течение которого может произойти заражение, сокращается до 77 минут. Если же все эти люди не носят маски и поют (например, на небольшом концерте), этот срок уменьшается до 3 минут. При этом совершенно неважно, соблюдают ли они во всех случаях социальную дистанцию.

Временной промежуток, в течение которого может произойти заражение, резко уменьшается, если инфицированный человек является носителем «британского» варианта вируса В.1.1.7, который, как известно, обладает повышенной контагиозностью. Однако вероятность распространения патогена снижается, если в помещении используются вентиляционные системы с качественными фильтрами.

Авторы исследования отметили также, что дети гораздо менее восприимчивы к заражению. Например, в ресторане с хорошей вентиляцией 25 детей могут безопасно находиться без масок в одном помещении с носителем исходного варианта вируса до четырех часов, с носителем В.1.1.7 — до двух часов.

«Наше исследование указывает неадекватность «правила шести футов» (прим.: 1,8 метров) и предлагает более рациональную альтернативу снижения риска передачи коронавируса», — сообщили ученые, отметив, что ношение масок и использование качественной вентиляции в помещениях является более эффективной мерой для защиты от SARS-Cov-2.

Ранее подобные выводы сделали ученые Университета Центральной Флориды (University of Central Florida), которые создали компьютерную модель университетской аудитории со студентами и преподавателями, а затем воспроизвели воздушный поток и рассчитали возможный риск распространения SARS-Cov-2.

Результаты подтвердили пользу масок, поскольку они предотвращают прямое воздействие вирусных аэрозолей за счет создания слабого потока теплого воздуха. 

Исследование также показало высокую эффективность вентиляции с хорошим воздушным фильтром, который сокращает риск заражения на 40-50% по сравнению с невентилируемыми помещениями. Она создает постоянный воздушный поток, который направляет аэрозоли в фильтр, не позволяя им концентрироваться в помещении. Вместе с тем ученые подтвердили недавние рекомендации Центров по контролю и заболеваний США (CDC) по сокращению социальной дистанции с шести до трех футов (91 см) при условии ношения масок.



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