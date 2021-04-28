 

В Норвегии нашли рисунок лодки, которому более 10 тысяч лет

28.04.2021, 12:58, Новости дня
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Этот наскальный рисунок точно является самым древним в Европе изображением судна. Но не исключено также, что он самый древний в мире. Обнаружить его помог случай.

Дело в том, что изображение практически уже стало незаметным. Увидеть его ученые смогли только потому, что выпал дождь, камень стал мокрым, а солнечные лучи осветили его поверхность под определенным углом.

Затем, используя проверенную методику, представители науки смогли определить, что лодка была нарисована примерно 10 тысяч лет назад. Именно тогда северная часть Норвегии подверглась первой колонизации человеком, говорят специалисты. Наскальный рисунок найден на одной из стоянок, где постоянно работают археологи.



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