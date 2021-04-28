 

Ученые заявили об увеличении скорости океанических течений

28.04.2021, 12:58, Новости дня
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С необычным заявлением выступили ученые, исследовавшие мощность так называемых океанских водоворотов, которые обеспечивают океанские течения Гольфстрим и Куросио. Наблюдения за ними позволяют сделать вывод о том, что мощность водоворотов за последние три десятилетия увеличилась примерно на 5%.

Это значит, что и скорость самих океанских течений росла, говорят специалисты. Как известно, течение заканчивают свой путь в Арктическом и Антарктическом поясе, соответственно. От них во многом зависят климатические условия на Земле.

Ранее ученые опасались существенного замедления и даже остановки океанических течений, что могли привести к климатической катастрофе на планете. Но, как видим, происходят противоположные процессы.



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