Мнение: И это очень опасный социум.

Этот небольшой рассказ взят с просторов интернета, и поэтому мною приводится без каких-либо сокращений.

Случай произошедший в нём нельзя относить только к Украине, в пространстве которой он произошел и описан, это могло быть идиентично в любом месте, например в России. Выросший за последние десятилетия социум одинаков во всей своей красе, поэтому нет необходимости проецировать его в отдельно взятом ракурсе.

Посадка на рейс Днепр-Киев. Небольшой рейсовый самолёт. Сажусь на своё место, возле прохода. Рядом сидит какой-то тип, который почему-то решил, что оба места – его. Развалился, расставил ноги, раздвинул локти и сидит реально не на одном месте, а на 1.5.

Вежливо прошу подвинуться. В ответ слышу резкое: «Ты че – нервный?» Смотрю на человека, вижу в глазах абсолютно тупую ненависть, и понимаю что в данный момент передо и не человек вовсе, а существо из потустороннего мира.

В итоге конечно подвинулся, но минут на 20. Потом всю дорогу (летели час) намеренно расставлял ноги, локти и тд. короче делал всё, чтобы подчеркнуть собственное превосходство. Мне. Зачем это нужно было делать – мне неведомо.

Мой подход к таким типам всегда одинаков и основывается на принципе трёх Д: Дай Дорогу Дураку. Но это касается только тех моментов, когда дураки, которым я даю дорогу, не залазят мне на голову, свято полагая что раз я уступил – то теперь можно абсолютно всё. Есть определённая грань, дальше которой заходить я не дам. Вот так и летели.

А параллельно я читал, как на Городецкого в Киеве произошёл спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть через пешеходный переход (то есть в разрешенном месте), и каким-то водителем хюндая, который остановился на переходе, нарушил по факту, и в ответ на претензию, выскочил из авто и нанёс пешеходу серию ударов по голове, в результате которых тот умер на месте.

Я давно наблюдаю, как в нашем обществе формируется класс новых варваров, которые отличаются от обычных людей особой жестокостью. Новые варвары – это плохо-образованные граждане и гости, получившие доступ к автомобилям, смартфонам и прочим гаджетам современности, черпающие при этом правила жизни в лучшем случае из фильмов и видеоклипов, в худшем – из сумрака собственного сознания. А благодаря традиционному отсутствию необратимости наказания в нашем государстве, они получили ощущение вседозволенности и величия.

В их головах ежедневно формируется ложная картина окружающего мира, в котором настоящая жизнь состоит из ярких и красивых моментов, дорогих тачек, погонь, драк, золотых украшений, шампанского и ослепительных баб. И что всегда при любом раскладе можно либо сбежать, либо откупиться, либо победить, оставив вокруг себя кучу трупов.

У нас это ещё усугубляется тем, что такой вот мутант при определённом стечении обстоятельств, становится каким-нибудь чиновником, таможенником, или там районным депутатом, садится на поток и получает во всей этой порочной системе доступ к деньгам. Которые, в свою очередь, дают ему иллюзию собственной правоты – в выводах и действиях.

И это серьезная современная болезнь человечества. В особенности она затронула общества, в которых образование критически отстает от скорости внедрения технологий. В Украине, благодаря гигантской и многолетней коррупции в системе образования, на рынок вышло не одно, а несколько поколений плохо-образованных людей. Просто у нас на контрасте это ярко видно. И это очень опасный социум. С одной стороны – невероятно тупой, не понимающий принципы устройства современного мира. С другой стороны – дико агрессивный, при любом раскладе лезущий в драку и хватающийся за оружие.

©️ Ilia Kenigshtein

UPD :«Хоть не летай в Европу…»

Дело было сегодня утром. Аэропорт Мюнхен. Почти одновременно отправляются два рейса: МАУ в Киев и S7 в Москву. Очередь на паспортный контроль.

Стоять минут 40. Но есть быстрая линия для людей с инвалидностью. И в нее почему-то ломятся очевидно молодые и здоровые люди. Их не подзывал пограничник. Догадываетесь, кто? Человек по 10 с каждого из этих двух рейсов я точно насчитал, пока час стоял в очереди. Ну почему?

Почему европейцу не приходит в голову так позориться? А в постсоветских мозгах такая примитивная хитрож…ость – норма. Вы часик постойте, а я “типа инвалид” пройду без очереди. Удостоверения подтверждающие не спрашивают, значит можно? Стыдно. Обидно. Мне вообще сегодня все утро стыдно и обидно.

Встал рано и весь час-пик провел в мюнхенском трафике. Велосипеды, как же их много и как все здорово организовано! Люди массово ездят на работу на великах, потому что знают, что их учитывают, уважают и они доедут живыми. Везут на велоколясках детей в садики. Видел, как мама везла двойняшек в специальном двухместном велокресле, которое крепится спереди. Видел велоприцеп для ребенка. Такое на наших дорогах – смерть. На европейских – стиль жизни и свобода.

Мюнхен я знаю плохо и пару раз спутал ряды. Но мне не сигналили и не кричали: “Урод, куда прешься? Понаехали!”. Меня с улыбкой пропускали. Агрессия, эгоизм, привычка игнорировать правила и думать только о себе – все это у многих “постсоветских” в крови. В общем, менталитет. Пока он не изменится, дела не будет.

Все с удовольствием ругают президента и власть, списывая проблемы на них. “Страна у нас такая”, – любят говорить многие. Друзья, страна – это её граждане. Мы с вами. Да, с президентами нам жестко не везет. Но глядя на то, как наши люди занимают места для инвалидов, не уступают места женщинам в транспорте и уродуют подъезды, в которых сами живут, а еще все время всем недовольны, я понимаю: никакое правительство страну не изменит, пока мы сами не изменимся. Надо начинать с себя.

Каждый раз после Европы мне грустно. Иногда начиная с самолета. Сегодняшний пример. Я всегда заранее регистрируюсь на рейс и выбираю место возле иллюминатора. Прихожу – занято. На наших рейсах такое часто. Вежливо прошу пересесть. В ответ мне как бы с упреком указывают на место возле прохода с ремарочкой: “Так вот такое-же место, сидите тут, или вам именно у окна приспичило?”. Узнаю наших. Идя против правил, люди пытаются выставить идиотами других, а себя оправдать. В любой ситуации.

Культура начитается с мелочей. Таких, как сесть на место, номер которого у тебя в билете, а не то, которое больше понравилось. С расчетом: “а может проконает”. Это так же просто, как чистить зубы, мыться каждый день и не носить одни носки по 3 дня, особенно в жару, заставляя людей в общественном транспорте зажимать нос и отходить в сторону.

Президент, парламент и материальное положение тут не при чем. Не президент паркуется на газонах и мочится в лифтах. Не из-за бедности после пикника в парках и лесах люди оставляют мусорные кучи. Депутаты не мешают собрать мусор в пакет и унести с собой.

Простите за эмоциональность и грубоватые выражения. Какая-то безнадега. Честно. Хоть не летай в Европу, чтобы потом не растраиваться, и чтобы не было стыдно. Такие мысли. А вот уже прилетел и не смотря ни на что понимаю, что обожаю свою страну. Только надо нам с вами как-то людей перевоспитывать. Не всех, но многих.

©️ Дмитрий Комаров, заслуженный журналист Украины

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