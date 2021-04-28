 

Марат Хуснуллин предложил включить Москву в состав Российской Федерации

28.04.2021, 12:43, Разное
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Вице-премьер Марат Хуснуллин на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» заявил о необходимости включения Москвы в состав Российской Федерации.

Марат Хуснуллин предложил включить Москву в состав России– В нынешней ситуации управлять Москвой и регионами России просто невозможно – чтобы реализовать общие проекты, нужно подписать кучу разных документов, согласовать просто кучу разных вопросов. Если бы Москва находилась в составе России, проводить единую политику было бы гораздо проще. Да и сами москвичи обрадуются, что будут жить в такой большой стране, – отметил он.

Соответствующее пожелание Хуснуллина уже направлено в парламентский комитет по государственному строительству. В ближайшее время состоится голосование по законопроекту. Если документ будет принят, Москва сможет воссоединиться с Россией к 2025 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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