Скандалы: Иногда лучше молчать, чем говорить

Зачем миллиардер Олег Дерипаска периодически делает громкие заявления, критикует деятельность правительства и ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска периодически делает громкие заявления о том, как улучшить экономическое развитие страны. Он критикует деятельность правительства, ЦБ. Впрочем, есть мнения, что основная задача олигарха — получить как можно больше государственных денег. Основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска обвинил Росстат в занижении уровня бедности в стране. В своем Telegram-канале бизнесмен вменил ведомству в вину виртуозное жонглирование цифрами и манипулирование статистикой.

Манипулирование статистикой

По мнению предпринимателя, данные Росстата, согласно которым уровень бедности в России по итогам 2020 года оказался наименьшим за предыдущие пять лет, не соответствуют действительности: «Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят».

Кремль не оставил без внимание высказывание олигарха. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков парировал, что Росстат оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на данные, которые тот выдаёт. По словам Дмитрия Пескова, последствия пандемии для мировой и российской экономики были неблагоприятными, и количество бедных действительно увеличилось. Пресс-секретарь обратил внимание на то, что уровень бедности в России удалось сдержать «благодаря точечным мерам поддержки граждан».

После этих слов позиция Олега Дерипаски кардинально изменилась. Первоначальный пост был удален, и появился другой — умеренный и аккуратный. В нем бизнесмен отдает дань социальной политике государства. Про 80 млн бедных он уже не говорит ничего. «Надо признать, что по поручению президента России Владимира Путина правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса, — в этот раз заявил Дерипаска. — Президент регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения».

История с первоначальным постом достаточно странная, и цель пассажа остается непонятной. Если Олег Дерипаска хотел привлечь внимание властей к проблемам бедных в стране, то выглядело это не убедительно. В итоге лишний раз бизнесмен продемонстрировал, что всегда готов прислушиваться к мнению власти. Не выполнена задача и в том случае, если заявление делалось для простых людей, и его цель показать, что олигарх думает о них. У многих россиян, к сожалению, имеются поводы в этом усомниться.

Вот, например, пять лет назад близкая к структурам бизнесмена компания «Байкал яхтклуб» не заплатила судоверфи, где строилась 50-метровая яхта олигарха «Селенга». В результате более сотни рабочих остались без зарплаты.

Или в 2009 году жители города Пикалево (Ленинградская область), целиком зависящие от трех остановленных производств (глиноземный завод «Базэлцемент», относящийся к группе Олега Дерипаски, «Пикалёвский цемент» («Евроцемент груп») и «Пикалёвская сода» («Метахим), много месяцев не получавшие зарплату, перекрыли федеральную трассу А-114. Этот конфликт был разрешен только после личного вмешательства Владимира Путина. Так что какая уж тут забота… Но больше всего, наверное, Олег Дерипаска запомнится россиянам любовью к специфическому досугу. Вот что уж точно не забудется.

Больше денег из бюджета?

Тем не менее Олег Дерипаска периодически продолжает делать громкие заявления, которые могут свидетельствовать о его политических амбициях.

Так, он назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями. Олигарх заметил, что пока страна находится под санкциями, можно было научиться им реально противостоять. Он также рассказал о тех задачах, которые, по его мнению, необходимо решить правительству, Центральному банку и российским элитам для того, чтобы добиться роста экономики в ближайшие 16 лет.

Больше всего досталось ЦБ. В сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Дерипаска назвал две вещи, которые мешают развиваться российской экономике, — работа Центробанка РФ и судебная система. По мнению предпринимателя, за годы работы Банк России не оправдал себя в качестве мегарегулятора и не смог усилить экономический рост: «Если в мире платят за передачу денег 1,25 процента, то у нас — 6,5 процента при завышенной ставке».

В феврале этого года в своём телеграм-канале Олег Дерипаска опять критиковал политику Центробанка:

«Сегодня самая большая проблема на пути экономического роста — это позиция нашего ЦБ, который занят чем угодно, кроме увеличения доходов населения и ВВП страны».

И даже в переписанном посте, первоначально посвященному Росстату, не обошлось без критики ЦБ. «Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью», — опять повторил бизнесмен.

Как заметил политолог Станислав Белковский, Дерипаска близок идеологии углубления экономической и финансовой независимости России от окружающего мира — от Соединенных Штатов Америки, от доллара: «Что стратегически никак не пройдет, но с точки зрения поменять руководство Центрального банка или Минфина, добиться того, чтобы дали много денег из бюджета или подпечатали денег с помощью пресловутого печатного станка…». В таком контексте раздражение Дерипаски политикой ЦБ, который, вероятно сдерживает аппетиты бизнесмена, становится более понятной.

Тем более государство поддерживает олигарха достаточно. Оппозиционер Алексей Навальный в 2019 году в передаче «Навальный Live» говорил о получении структурами господина Дерипаски кредитов от госбанков на «нерыночных условиях»:

«В 2008 году его спасал госбанк, выделив помощь (кредит компании «Русал») в $4,5 млрд. Это самый разгар кризиса, по всей стране бегают валютные ипотечники, встают на колени, плачут, но Олегу Дерипаске мы отвалили деньги. В 2011 году мы 1,5 млрд это долга рефинансировали. Купите идите стиральную машинку в кредит и попросите его рефинансировать — вы ничего не получите. Потом финансировали ему («Русалу») большой кредит в $9,5 млрд, потом в 2014 году он взял кредиты и в Сбербанке продлевал их. И в начале этого года он (группа «ГАЗ») просит от государства 30 млрд рублей».

По словам Навального, по сути бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время госпомощь и ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему государство даст денег, которые можно бесконечно рефинансировать. Олег Дерипаска подал иск к оппозиционному политику с требованием опровергнуть сведения, обнародованные в передаче. Но в сентябре прошлого года арбитражный суд приостановил рассмотрение иска.

Нельзя не сказать и еще об одном скандале, который связан с деньгами. В прошлом году финский журнал «Mega» опубликовал расследование о выводе средств через благотворительные фонды, связанные с Олегом Дерипаской.

Олигарх официально лишился контроля над алюминиевым гигантом «Русал», но, тем не менее, если верить изданию, используя «серые схемы» продолжает получать деньги «Русала», официально предназначенные на реализацию благотворительных инициатив.

По информации издания, только за прошлый год связанные с бизнесменом организации – научно-методический центр «Школа нового поколения», фонд развития российских регионов «Рассвет», а также благотворительный фонд «Вольное дело» вывели из холдинга порядка 645 миллионов рублей.

Журналу угрожали судебными исками, требуя удалить текст. Но в итоге центру социальных программ «Русала» пришлось удовлетвориться правом на ответ на портале «Mega». В социальных сетях заметили, что лучше бы они промолчали.

И то верно, иногда лучше молчать, чем говорить.

Александра Волкова